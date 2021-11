Sport

Asd Multicar Vittoria pensa alla prossima stagione

Vittoria - “Siamo pronti a definire, con rinnovata attenzione, la programmazione della prossima stagione. Ci saranno grandi novità anche se rimaniamo ancorati alla tradizione, quella di una società che affonda le radici nel recente passato e che cercherà, per quanto possibile, di consolidare ulteriormente la conquista di risultati di prestigio”. Parola del presidente dell’Asd Multicar Amarù, Carmelo Cilia, a proposito delle prospettive per l’anno 2022. “Assieme al vicepresidente Giuseppe Massaro, e con il supporto del nostro patron, Riccardo Amarù – continua Cilia – siamo pronti a confermare nel ruolo il direttore sportivo Ugo D’Onofrio oltre a tutto lo staff che si è distinto, nel corso di questi ultimi mesi, per abnegazione e sacrificio, dimostrando di tenere parecchio ai nostri ragazzi e, soprattutto, alla crescita degli stessi.Vogliamo riuscire ad andare avanti lungo questa stessa linea e non è un caso che al gruppo si uniranno altri atleti di cui abbiamo valutato con attenzione la capacità e che potranno fare al nostro caso, dandoci man forte. Ci stiamo attrezzando con la consapevolezza di avere ancora molto da dire in questo campo, consapevoli che è sempre più importante andare avanti lungo la strada tracciata”.

