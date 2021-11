Curiosità

Idee regalo per sorprendere la tua Lei

Natale si avvicina e ogni anno, in questo periodo, numerosi compagni/fidanzati/mariti decidono di approfittare del mercato online per portarsi avanti con i regali da fare alle proprie amate. La scelta del regalo può tuttavia risultare difficoltosa a causa dei molteplici prodotti offerti dal mercato. Vediamo insieme come porre rimedio a questo fatidico dilemma. Ecco cinque idee regalo tra cui poter scegliere per lasciare di stucco le proprie innamorate.Una borsa di tendenzaLe borse da sempre rappresentano un accessorio irrinunciabile per dare al proprio look un tono raffinato e curato. Spesso vengono indossate in abbinamento ad un paio di scarpe o ad un set di gioielli. Prima di procedere alla scelta del modello e del colore, occorre tuttavia riflettere molto bene sullo stile della persona alla quale la si vuole regalare. Se la propria metà ha uno stile classico e ricercato, bisognerà puntare su colori neutri quali il nero, il beige, o il marrone. Se viceversa ha uno stile sportivo, è possibile scegliere tra un modello a tracolla o uno zainetto trendy. Se ama la moda, è possibile ricercare online gli ultimi modelli di tendenza. Ancora se ha uno stile eccentrico, sarà possibile puntare su forme geometriche differenti e colori sgargiant.Un orologioUn’altra idea regalo molto gradita è l’orologio. Si tratta di un regalo che ben unisce estetica e praticità, donando all’aspetto ricercatezza ed eleganza. Anche in questo caso occorre studiare bene il carattere della persona alla quale lo si decide di regalare. Se si tratta di una personalità elegante sarà bene puntare su un cinturino fine, magari realizzato con materiali preziosi quali oro e argento. Se invece si tratta di una persona energica e sportiva sarà bene puntare su un modello con cinturino in tela. Per le amanti della tecnologia invece sono disponibili in commercio diversi smartwatch, tra i quali poter scegliere, con funzionalità come la misurazione della pressione o dei battiti cardiaci. Se infine si tratta di una persona semplice sarà bene puntare su un bell’orologio minimal con cinturino in pelle marrone o nera da abbinare ad ogni occasione.Un paio di scarpe Sebbene non tutte lo apprezzino come regalo, tuttavia, se azzeccato, può risultare senza dubbio una decisione vincente. Si potrebbe dunque ricadere sulla scelta di regalare un paio di sneaker esclusive oppure puntare su un paio di décolleté nere da indossare nelle occasioni più importanti. Anche in questo caso occorre conoscere bene la personalità della propria amata e scegliere il modello e lo stile di scarpa giusto che possa lasciarla senza parole.Una trousse di trucchiDecisamente più economico rispetto ai regali precedenti, ma comunque apprezzabile per la sua versatilità, è la scelta di una trousse in cui riporre i trucchi nella propria quotidianità. Deve essere pratica e spaziosa, per contenere tutti i cosmetici necessari alla cura del proprio aspetto, da portare con sé anche a lavoro per “incipriarsi” il naso all’occorrenza. Senza dubbio un modello intramontabile e senza tempo è quello offerto dalla versione in pelle. Qualora poi si volesse arricchire il dono, si potrebbe pensare di regalarle in unione un rossetto del colore preferito o un mascara del brand amato.Un anello con diamanteCertamente più impegnativa rispetto alla borsa, ma perfetta per lasciare di stucco la propria metà è la scelta di ricorrere ad un anello. Un consiglio utile potrebbe essere quello di osservare i gioielli indossati dalla propria partner per saper cogliere i suoi gusti: per esempio in relazione al colore, in base alla pietra utilizzata, oppure al materiale, se oro o argento o bronzo. Se si volesse poi approfittare dell’occasione per gettare le premesse di un legame duraturo con la propria Lei vi sono alcuni regali iconici e senza tempo ai quali è possibile ricorrere come per esempio la scelta di un anello solitario con diamanti. Per sottolineare l’autenticità e preziosità dell’anello, è importante, in questo caso, che l’acquisto del gioiello sia accompagnato dalla certificazione IGI, riconosciuta in tutto il mondo, e che il numero di certificato venga inciso con il laser all’interno del diamante.Indubbiamente uno dei leader del settore è Alberto Ferrari, il quale tramite il sito della sua gioielleria di Torino torinogioielli.com propone anelli di fidanzamento, artigianali, realizzati magistralmente dai maestri orafi di Valenza. Sui suoi anelli, Alberto, monta esclusivamente diamanti da investimento certificati IGI. E voi sapete già che cosa regalare alle vostre amate?

