Cucina

Mousse di limone, ricetta veloce: pronta in 10 minuti

Mousse al limone, ricetta veloce: pronta in 10 minuti. La mousse al limone è un dolce al cucchiaio che ha stagione, infatti è piacevole da gusta a fine pranzo sia in inverno che in estate. Per preparare la mousse al limone bastano 3 ingredienti, vediamo quali e come si prepara in 10 minuti. Ingredienti per la ricetta della mousse al limone: 200 ml di panna fresca, 70 gr di zucchero a velo, il succo di 1 limone, la buccia grattugiata di 1 limone, buccia grattugiata o scorzette di limone per decorare. Ora vediamo come si prepara la mousse al limone: per prima cosa versiamo la panna e lo zucchero a velo in una ciotola e montiamo fino a ottenere una crema ben soda. Aggiungiamo la scorza grattugiata di un limone e il suo succo.Mescoliamo per incorporarli. Infine versiamo la mousse in 4 coppette. La mousse al limone si può decorare a piacere con scorzette di limone. (Fonte e foto Fattoincasabenedetta)

