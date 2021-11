Attualità

Offerte voli Ryanair da 4,99 per viaggiare a Natale

Ryanair continua le offerte low cost per viaggiare in Italia e all’Estero. Sono stati annunciati nuove offerte voli a partire da 4,99 euro che si possono prenotare entro il 14 novembre per viaggiare dal 1 al 31 dicembre. Si tratta di voli ideali per chi ama viaggiare nel periodo natalizio e visitare i mercatini di Natale. La nuova offerta è valida fino al 14 novembre e anche se il prezzo di lancio è di 16,99 euro a volo, in realtà se ne trovano molti a prezzi decisamente più bassi, anche da 4,99 euro a tratta. Ecco tutto quello che bisogna sapere e le offerte da prendere subito.Voli per i mercatini di Natale, le nuove offerte di Ryanair da non perdereAvete tempo fino al 14 novembre prossimo per prenotare il vostro volo scontato con Ryanair per raggiungere le principali città dei mercatini di Natale in Europa. Le offerte sono per viaggiare dal 1° al 31 dicembre, in pieno periodo natalizio. Si applicano i termini e le condizioni e i voli in offerta sono soggetti a disponibilità.Ryanair: offerta voli a partire da 4,99 euro in dettaglioEcco i voli a prezzo scontato di Ryanair da prenotare subito per viaggiare a dicembre 2021 nelle città europee dei mercatini di Natale.In offerta dall’aeroporto di Ancona partono due voli a prezzo scontato da 7,99 euro: uno per Bruxelles (Charleroi) e uno per Cracovia. Invece, da Bari parte un volo per Varsavia (Modlin) da 7,99 euro.Dall’aeroporto di Bologna sono in offerta i seguenti voli: da 4,99 euro per Billund (Danimarca), Bratislava, Bucarest (Otopeni), Katowice, Oradea e Sibiu; da 7,99 euro per Breslavia, Cracovia, Norimberga, Varsavia (Modlin) e Vienna. Quindi i voli da 9,99 euro per Bruxelles (Charleroi), Budapest, Colonia e Copenaghen e Praga. Quindi due volia da 12,99 euro per Berlino Brandeburgo e Stoccolma (Arlnada).Da Genova partono due voli da 4,99 euro diretti a Bruxelles (Charleroi) e Bucarest (Otopeni).Segnaliamo, poi, le offerte di voli low cost dall’aeroporto di Milano Bergamo: i voli da 4,99 euro per Bratislava, Oradea, Oslo (Torp) e Timisoara. Poi, un volo da 6,74 euro per Vienna. Quindi i voli da 7,99 euro per Billund, Breslavia, Bucarest (Otopeni), Colonia, Danzica, Düsseldorf (Weeze), Göteborg Landvetter, Katowice, Lussemburgo, Poznan e Varsavia (Modlin). Quindi, i voli da 9,99 euro per Bruxelles (Charleroi), Budapest, Cracovia, Eindhoven, Francoforte (Main), Poznan, Stoccolma (Arlnada) e Vilnius. Un volo da 12,99 euro parte da Bergamo per Berlino Brandeburgo.Da Milano Malpensa sono in offerta voli da 4,99 euro per Aarhus (Danimarca), Bucarest (Otopeni), Sibiu. Poi, un volo da 6,24 euro per Vienna e uno da 7,99 euro per Kaunas. Quindi due voli da 9,99 euro per Berlino Brandeburgo e Bruxelles Zaventem.Da Napoli sono in offerta un volo da 7,99 euro per Bucarest (Otopeni) e uno da 12,99 euro per Praga.In partenza da Pisa un volo da 4,99 euro per Bucarest (Otopeni), tre voli da 7,99 euro diretti a Breslavia, Bruxelles Zaventem e Bruxelles (Charleroi). Quindi i voli da 9,99 euro per Budapest, Cracovia, Eindhoven e Praga.Da Roma Ciampino segnaliamo i voli: da 4,99 euro per Billund e da 5 euro per Eindhoven e Vienna. Poi due voli da 7,99 euro per Bratislava e Bucarest (Otopeni). Quindi, i voli da 9,99 euro per Budapest e Francoforte (Hahn).Invece, da Roma Fiumicino sono in offerta un volo da 8 euro per Vienna e uno da 12,99 euro per Bruxelles Zaventem.Da Torino segnaliamo i voli da 7,99 euro per Budapest e Cracovia; da 9,99 euro per Bruxelles (Charleroi) e Copenaghen.Ryanair, le offerte per CataniaLe offerte per volare fino all’aeroporto Fontanarossa di Catania sono moltissime e coinvolgono tutta la Penisola, da Nord a Sud. Ecco la lista dei voli scontati per Catania:Milano Bergamo 12,99 euro; Milano Malpensa 4,99 euro; Roma Fiumicino 7,99 euro; Bari 4,99 euro; Bologna 7,99 euro; Cagliari 7,99 euro; Genova 5,99 euro; Napoli 9,07 euro; Perugia 4,99 euro; Pisa 8,99 euro; Torino 4,99 euro; Trieste 4,99 euro; Venezia 7,06 euro; Verona 4,99 euro;

Voli per i mercatini di Natale, le nuove offerte di Ryanair da non perdere

Avete tempo fino al 14 novembre prossimo per prenotare il vostro volo scontato con Ryanair per raggiungere le principali città dei mercatini di Natale in Europa. Le offerte sono per viaggiare dal 1° al 31 dicembre, in pieno periodo natalizio. Si applicano i termini e le condizioni e i voli in offerta sono soggetti a disponibilità. Ryanair: offerta voli a partire da 4,99 euro in dettaglio

Ecco i voli a prezzo scontato di Ryanair da prenotare subito per viaggiare a dicembre 2021 nelle città europee dei mercatini di Natale.

In offerta dall’aeroporto di Ancona partono due voli a prezzo scontato da 7,99 euro: uno per Bruxelles (Charleroi) e uno per Cracovia. Invece, da Bari parte un volo per Varsavia (Modlin) da 7,99 euro.

Dall’aeroporto di Bologna sono in offerta i seguenti voli: da 4,99 euro per Billund (Danimarca), Bratislava, Bucarest (Otopeni), Katowice, Oradea e Sibiu; da 7,99 euro per Breslavia, Cracovia, Norimberga, Varsavia (Modlin) e Vienna. Quindi i voli da 9,99 euro per Bruxelles (Charleroi), Budapest, Colonia e Copenaghen e Praga. Quindi due volia da 12,99 euro per Berlino Brandeburgo e Stoccolma (Arlnada).

Da Milano Malpensa sono in offerta voli da 4,99 euro per Aarhus (Danimarca), Bucarest (Otopeni), Sibiu. Poi, un volo da 6,24 euro per Vienna e uno da 7,99 euro per Kaunas. Quindi due voli da 9,99 euro per Berlino Brandeburgo e Bruxelles Zaventem. Da Napoli sono in offerta un volo da 7,99 euro per Bucarest (Otopeni) e uno da 12,99 euro per Praga.

In partenza da Pisa un volo da 4,99 euro per Bucarest (Otopeni), tre voli da 7,99 euro diretti a Breslavia, Bruxelles Zaventem e Bruxelles (Charleroi). Quindi i voli da 9,99 euro per Budapest, Cracovia, Eindhoven e Praga.

Da Roma Ciampino segnaliamo i voli: da 4,99 euro per Billund e da 5 euro per Eindhoven e Vienna. Poi due voli da 7,99 euro per Bratislava e Bucarest (Otopeni). Quindi, i voli da 9,99 euro per Budapest e Francoforte (Hahn).

Invece, da Roma Fiumicino sono in offerta un volo da 8 euro per Vienna e uno da 12,99 euro per Bruxelles Zaventem.

Da Torino segnaliamo i voli da 7,99 euro per Budapest e Cracovia; da 9,99 euro per Bruxelles (Charleroi) e Copenaghen. Ryanair, le offerte per Catania

Le offerte per volare fino all’aeroporto Fontanarossa di Catania sono moltissime e coinvolgono tutta la Penisola, da Nord a Sud. Ecco la lista dei voli scontati per Catania:

Milano Bergamo 12,99 euro; Milano Malpensa 4,99 euro; Roma Fiumicino 7,99 euro; Bari 4,99 euro; Bologna 7,99 euro; Cagliari 7,99 euro; Genova 5,99 euro; Napoli 9,07 euro; Perugia 4,99 euro; Pisa 8,99 euro; Torino 4,99 euro; Trieste 4,99 euro; Venezia 7,06 euro; Verona 4,99 euro;