L'Assessore regionale Totò Cordaro a Pozzallo per autoporto Virtu Ferries

Pozzallo - Il Sindaco Roberto Ammatuna: “E’ un segnale che sancisce la crescita e l’importanza del porto di Pozzallo”. L’Assessore regionale ai Territorio e Ambiente On. Totò Cordaro è stato oggi a Pozzallo per presiedere alle operazioni di consegna delle aree demaniali alla Virtu Ferries, destinate alla realizzazione di un’autoporto i cui lavori di realizzazione ammonteranno a 5 milioni di euro. Sarà approntato, nell’aria retro portuale, uno spazio attrezzato con celle frigorifere, punti di ristoro, parcheggi, servizi igienici, per ospitare gli autotrasportatori ed i loro mezzi.Sindaco di Pozzallo“E’ un segnale che sancisce la crescita e l’importanza del porto di Pozzallo - afferma il Sindaco Roberto Ammatuna - che potrà giocare nell’immediato futuro un ruolo essenziale all’interno dei traffici marittimi internazionali”.

