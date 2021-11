Sicilia

Meteorite su Agrigento: frammento avvistato nella zona di via Imera

Agrigento – Avvistato un meteorite su Agrigento. Lo scrive in un post con foto Mareamico delegazione di Agrigento. "Un frammento di meteorite - scrive nel post Mareamico -avvistato nella zona di via Imera a valle. Tra i commenti al post c'è quello di Carmelo Falco che dice: "Invito -scrive Falco - chi abbia effettuato il ritrovamento a contattarmi urgentemente per messaggio privato. È molto importante. Da astrofisico assicuro che potrebbe essere un ritrovamento molto importante per la scienza. Grazie mille. Aggiungo se possibile di segnare la posizione ma non toccarlo. Arriverò io a raccoglierlo con le dovute precauzioni allertando i colleghi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e il sistema di allerta meteoriti Prisma".Tra i tanti commenti anche quallo di Maddalena: Allora non mi sono sbagliata ...era luminosissima...

