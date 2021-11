Sicilia

Maltempo in Sicilia, alluvione a Sciacca: voragine inghiotte auto VIDEO

Sciacca - Violteno maltempo in Sicilia e alluvione a Sciacca in provincia di Agrigento. Le abbondanti piogge hganno provocato una voragine che ha letteralmente inghiottito alcune auto. Allagamenti e problemi in tutto l'agrigentino.

Sciacca - Violteno maltempo in Sicilia e alluvione a Sciacca in provincia di Agrigento. Le abbondanti piogge hganno provocato una voragine che ha letteralmente inghiottito alcune auto. Allagamenti e problemi in tutto l'agrigentino.

Redazione Articolo di Quotidiano di Ragusa