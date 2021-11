Dieta prima del Natale: come perdere 3 kg in 7 giorni: menÃ¹ settimanale

Salute e benessere

Dieta prima del Natale: come perdere 3 kg in 7 giorni: menù settimanale

La dieta prima del Natale si basa sul consumo di alcuni alimenti che aiutano a perdere peso, fino a 3 kg in 7 giorni. In pratica per non ingrassare durante le feste natalizie bisogna seguire prima un’alimentazione mirato. Non serve quindi una dieta stretta quanto piuttosto qualche piccola rinuncia e attenzione. Per la dieta prima del Natale è necessario limitare i cibi più calorici e lasciare ampio spazio a pesce, riso in bianco, legumi e verdure.

Mangiare pesce per non ingrassare

Mangiare pesce aiuta a non ingrassare. Il pesce da sempre è considerato un valido alleato della dieta grazie al suo bassissimo apporto calorico e all'elevata quantità di proteine. Garantisce Omega 3 e una varietà di sali minerali. È ricco in particolare di calcio, fosforo e iodio. Contiene inoltre vitamina A, vitamine del gruppo B e vitamina D. Quello azzurro in particolare si rivela di alto profilo nutrizionale a fronte di un contenuto calorico ridotto, e le conserve ittiche apportano, a pari merito, nutrimento e sapore in poche calorie. Quindi, via libera nei menu quotidiani anche alle conserve: tonno, acciughe, sardine, sgombro e salmone vanno benissimo anche già pronti all'uso. Dieta prima del Natale, il menù per perdere 3 kg in 7 giorni

La dieta prima del Natale è un regime che prevede un menù di circa 1000-1200 calorie e può essere seguito da chi gode di buona salute e non soffre di patologie importanti come ad esempio il diabete.

Lunedì: Colazione: Una tazza di tè verde senza zucchero e due fette biscottate integrali e un cucchiaio di marmellata senza zucchero

Spuntino: Un kiwi

Pranzo: 60 gr di riso bollito con 200 gr di zucchine saltate in padella con un cucchiaio di olio Evo + un piatto di insalata mista con radicchio, rucola, sedano e finocchi condita con olio e limone

Merenda: Una pera

Spuntino: Una pera

Pranzo: 60 gr di fusilli con crema di broccoli (150 gr), cipolla e olio Evo + un'insalata con 50 gr ceci, spinaci novelli e carote, condita con olio Evo e limone.

Merenda: Un Kiwi

Cena: Un filetto di merluzzo (150 gr) in padella cotto con 150 gr di pomodori e un cucchiaio di olio + un piatto di bietole saltate in padella + un cachi

Mercoledì: colazione con una tazza di tè verde senza zucchero e due fette biscottate integrali e un cucchiaio di marmellata senza zucchero

Spuntino: Una pera

Pranzo: 70 gr di lenticchie (in scatola) condite con pomodori, cipollotti, sedano, carote e olio Evo + un piatto di cavolfiore lessato e condito con aceto e cumino

Merenda: Un kiwi

Cena: Un piatto di minestrone senza legumi con 70 gr di riso + un'insalata preparata con 250 gr di carciofi, 1 arancio e olio Evo Giovedì: colazione con una tazza di tè verde senza zucchero e due fette biscottate integrali e un cucchiaio di marmellata senza zucchero

Spuntino: Una pera

Pranzo: 60 gr di orecchiette condite con 150 gr di catalogna (meglio conosciuta come cicoria asparago) e olio Evo + un'isalata di verza con un'acciuga sott'olio

Merenda:Una mela

Cena: 60 gr di cous cous condito con 100 gr di tonno in scatola al naturale, 50 gr di ceci in scatola, sedano, carote e olio Evo + 1 mandarino

Venerdì: colazione con una tazza di tè verde senza zucchero e due fette biscottate integrali e un cucchiaio di marmellata senza zucchero

Spuntino: Una pera

Pranzo: 200 gr di fagiolini bolliti con un cipollotto e olio Evo + 1 pera con 40 gr di Grana Padano

§Merenda: Un mandarino

Cena: Una crema di carote preparata con 200 gr di carote e 200 gr di papate e olio Evo + 200 gr di pesce spada cotto ai ferri condito con succo di limone + un'insalata di finocchi condita con olio Evo, succo di limone e pepe Sabato: colazione con una tazza di tè verde senza zucchero e due fette biscottate integrali e un cucchiaio di marmellata senza zucchero

Spuntino: Una pera

Pranzo: 60 gr spaghetti conditi con melanzane, menta e olio Evo + 150 gr di insalata verde con cimette di broccoli condita con olio

Merenda: Una tazza di tè verde senza zucchero con due biscotti secchi

Cena: Un piatto di indivia, radicchio, melanzane alla griglia prezzemolo e aglio + 150 gr di carpaccio di tonno con succo di liome e olio + 1 grappolo d'uva di 200 gr

Domenica: colazione con una tazza di tè verde senza zucchero e due fette biscottate integrali e un cucchiaio di marmellata senza zucchero

Spuntino: Una mela

Pranzo: Un filetto di persico al vapore con verdure bollite e un cucchiaino di succo di limone + un'insalata mista con 200 gr pomodori e olio

Merenda: una tisana

Cena: 200 gr di minestrone con 40 gr di riso e olio + un piatto di verdure lessate con olio e limone + una banana piccola