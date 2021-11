Dieta di novembre per dimagrire prima di Natale: menÃ¹

Salute e benessere

Dieta di novembre per dimagrire prima di Natale: menù

Dimagrire mettendosi a dieta a novembre per essere in forma per le feste di Natale. Sono tanti gli italiani e non solo che cominciano a farlo in questo periodo dell’anno e tante le diete che si possono seguire. Mentre c'è chi ha già cominciato a pensare agli addobbi per l'albero e vive felicemente questo periodo dell'anno per ben 1 italiano su 3 scatta l'ansia per il rischio di ingrassare durante le feste. Lo rileva un’indagine condotta da Nutrimente Onlus. In questo periodo il rischio di lasciarsi andare a tavola e di ingrassare è senza dubbio elevato. Vizi e stravizi autorizzati dalla tradizione. Antipasti infiniti, primi piatti super conditi, secondi solo se fritti e mille dolci da assaggiare, le vacanze natalizie sono la vera occasione degli italiani per strafare avendo in tasca la giustificazione perfetta: «Durante le feste non puoi non mangiare».Ma se l’atmosfera sembra quella ideale per passare delle giornate gaudiose e spensierate, l’agitazione si manifesta proprio nel regno della convivialità: la tavola. E l’Istat parla chiaro: gli abitanti del Bel paese metteranno su una media di tre chili durante le feste. Infatti ben un italiano su tre (32%) teme le abbuffate natalizie e le vive con agitazione (35%) e sensi di colpa (29%), preoccupati di come affrontare pasti abbondanti e di lunga durata. Ma vediamo un esempio di dieta di novembre per dimagrire prima di Natale qualche chilo senza patire la fame e senza stressDieta: cosa mangiare a colazione: un bicchiere di latte parzialmente scremato, caffè a piacere con due fette biscottate (o una fetta con un cucchiaino di marmellata oppure 4 biscotti secchi). In alternativa si può sostituire a latte e caffè, un tè con un cucchiaino di miele.Dieta cosa mangiare per gli spuntini, a prano e cenaSpuntino di metà mattina: frutta fresca (kiwi, mela o arancia) oppure a un cappuccino con un cucchiaino di miele o in alternativa a una spremuta. Mentre a metà pomeriggio, sì a un pacchetto di cracker da 25 g. In alternativa va bene anche uno yogurt magro da 125 g, una barretta di cereali di 20 g, della frutta secca oppure un tè con dei biscotti.Dieta di novembre: cosa mangiare a pranzo e cena: uova, legumi, formaggi e pesce fresco o in conserva come tonno, sardine, sgombro, acciughe e salmone. Via libera poi alle verdure crude o cotte, condite con un cucchiaino di olio extravergine di oliva. Sì anche a mezza rosetta da 40 grammi o in alternativa un pacchetto di cracker da 25 grammi. La cena del sabato sera è libera in quantità e condimento. La domenica a pranzo invece ci si può concedere un bel piatto di pasta condito a piacere.

Dimagrire mettendosi a dieta a novembre per essere in forma per le feste di Natale. Sono tanti gli italiani e non solo che cominciano a farlo in questo periodo dell’anno e tante le diete che si possono seguire. Mentre c'è chi ha già cominciato a pensare agli addobbi per l'albero e vive felicemente questo periodo dell'anno per ben 1 italiano su 3 scatta l'ansia per il rischio di ingrassare durante le feste. Lo rileva un’indagine condotta da Nutrimente Onlus. In questo periodo il rischio di lasciarsi andare a tavola e di ingrassare è senza dubbio elevato. Vizi e stravizi autorizzati dalla tradizione. Antipasti infiniti, primi piatti super conditi, secondi solo se fritti e mille dolci da assaggiare, le vacanze natalizie sono la vera occasione degli italiani per strafare avendo in tasca la giustificazione perfetta: «Durante le feste non puoi non mangiare». Ma se l’atmosfera sembra quella ideale per passare delle giornate gaudiose e spensierate, l’agitazione si manifesta proprio nel regno della convivialità: la tavola. E l’Istat parla chiaro: gli abitanti del Bel paese metteranno su una media di tre chili durante le feste. Infatti ben un italiano su tre (32%) teme le abbuffate natalizie e le vive con agitazione (35%) e sensi di colpa (29%), preoccupati di come affrontare pasti abbondanti e di lunga durata. Ma vediamo un esempio di dieta di novembre per dimagrire prima di Natale qualche chilo senza patire la fame e senza stress

Dieta: cosa mangiare a colazione: un bicchiere di latte parzialmente scremato, caffè a piacere con due fette biscottate (o una fetta con un cucchiaino di marmellata oppure 4 biscotti secchi). In alternativa si può sostituire a latte e caffè, un tè con un cucchiaino di miele. Dieta cosa mangiare per gli spuntini, a prano e cena

Spuntino di metà mattina: frutta fresca (kiwi, mela o arancia) oppure a un cappuccino con un cucchiaino di miele o in alternativa a una spremuta. Mentre a metà pomeriggio, sì a un pacchetto di cracker da 25 g. In alternativa va bene anche uno yogurt magro da 125 g, una barretta di cereali di 20 g, della frutta secca oppure un tè con dei biscotti.

Dieta di novembre: cosa mangiare a pranzo e cena: uova, legumi, formaggi e pesce fresco o in conserva come tonno, sardine, sgombro, acciughe e salmone. Via libera poi alle verdure crude o cotte, condite con un cucchiaino di olio extravergine di oliva. Sì anche a mezza rosetta da 40 grammi o in alternativa un pacchetto di cracker da 25 grammi. La cena del sabato sera è libera in quantità e condimento. La domenica a pranzo invece ci si può concedere un bel piatto di pasta condito a piacere. Spuntino di metà mattina: frutta fresca (kiwi, mela o arancia) oppure a un cappuccino con un cucchiaino di miele o in alternativa a una spremuta. Mentre a metà pomeriggio, sì a un pacchetto di cracker da 25 g. In alternativa va bene anche uno yogurt magro da 125 g, una barretta di cereali di 20 g, della frutta secca oppure un tè con dei biscotti.Dieta di novembre: cosa mangiare a pranzo e cena: uova, legumi, formaggi e pesce fresco o in conserva come tonno, sardine, sgombro, acciughe e salmone. Via libera poi alle verdure crude o cotte, condite con un cucchiaino di olio extravergine di oliva. Sì anche a mezza rosetta da 40 grammi o in alternativa un pacchetto di cracker da 25 grammi. La cena del sabato sera è libera in quantità e condimento. La domenica a pranzo invece ci si può concedere un bel piatto di pasta condito a piacere.