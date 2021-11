Cronaca

Maltempo nel ragusano: nubifragio a Vittoria VIDEO

Ragusa - Il maltempo è arrivato anche nel ragusano dove piove da stamattina. In particolare piogge abbondanti si sono abbtute nella zona di Vittoria e Santa Croce Camerina. A Vittoria in queste ore è in corso un vero nubifragio con strade allagate e impraticabili, sembrano fiumi in piena. L'abbondante pioggia è arriva fin dentro la Fiera Emaia a Vittoria.Strade allagate anche a Santa Croce Camerina e a Ragusa dove la pioggia non da tregua. L'Asp di Ragusa a causa del maltempo ha chiuso l'hub di Vittoria.

Redazione Articolo di Quotidiano di Ragusa