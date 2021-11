Attualità

Nuovo Geodetico a Modica Alta FOTO

Consegnato il rinnovato Geodetico di Modica Alta. Il Sindaco accompagnato dall’Assessore allo Sport, Maria Monisteri, e da quello alle Manutenzioni, Giorgio Belluardo, hanno effettuato oggi un sopralluogo presso la struttura geodetica di Modica Alta dove si sono da poco conclusi i lavori che hanno riportato la palestra ai fasti di un tempo. Nuova la copertura che era stata divelta da un’ondata di maltempo lo scorso anno oltre ad essere stata danneggiata dai vandali; nuovi il fondocampo e le attrezzature sportive; nuovi anche gli spogliatoi. Inoltre è stata installata una rete metallica a protezione del telone per evitare che i soliti incivili la possano tagliare o danneggiare. Il parcheggio è stato illuminato con nuovi corpi illuminanti a led.Adesso sarà a disposizione delle società sportive e della comunità di Modica Alta. “Abbiamo restituito all’intera comunità modicana l’ennesima struttura sportiva, rinnovata e rimodernata. Pronta per essere utilizzata da chiunque ne faccia richiesta. La struttura era stata vandalizzata e definitivamente distrutta a seguito di un’ondata anomala di maltempo. Insieme al campetto di calcetto, ultimato in primavera, siamo riusciti a creare un piccolo ma significativo polo sportivo che rappresenta un punto di incontro per i tanti ragazzi del quartiere. Nei prossimi giorni apriremo altre strutture in altri quartieri della Città”.

