Attualità

Maltempo in Sicilia, Ragusa sott'acqua VIDEO

Ragusa - Forte maltempo a Ragusa. Le strade nel primo pomeriggio di oggi sono diventate fiumi in piena. Moltissime le strade allagate. Da stamattin piove anche nel territorio ragusano così come nel resto della Sicilia. Ingenti i danni in alcuni Comuni Iblei ed in particolare a Vittoria, Santa Croce Camerina e Comiso.

Ragusa - Forte maltempo a Ragusa. Le strade nel primo pomeriggio di oggi sono diventate fiumi in piena. Moltissime le strade allagate. Da stamattin piove anche nel territorio ragusano così come nel resto della Sicilia. Ingenti i danni in alcuni Comuni Iblei ed in particolare a Vittoria, Santa Croce Camerina e Comiso.

Redazione Articolo di Quotidiano di Ragusa