Attualità

Maltempo a Vittoria, strade allagate dalla pioggia VIDEO

Vittoria- Strade allagate come fiumi in piena. Il maltempo in queste ore si sta abbattendo anche in provincia di Ragusa. In particolare nei Comuni di Vittoria e Santa Croce l’abbondante pioggia sta creando molti disagi. In alcune zone l’acqua è entrata all’interno di aclune attività commerciali. L’Asp di Ragusa ha chiuso l’hub di Vittoria a causa del maltempo. Disagi anche all’interno della Fiera Emaia dove i commercianti sono stai costretti a riparare la merce per la pioggia abbondante che sta creando non pochi disagi. La strada provinciale 60, la Comiso-Santa Croce Camerina è stata chiusa al transito veicolare per allagamento. (Video Assenza)

Vittoria- Strade allagate come fiumi in piena. Il maltempo in queste ore si sta abbattendo anche in provincia di Ragusa. In particolare nei Comuni di Vittoria e Santa Croce l’abbondante pioggia sta creando molti disagi. In alcune zone l’acqua è entrata all’interno di aclune attività commerciali. L’Asp di Ragusa ha chiuso l’hub di Vittoria a causa del maltempo. Disagi anche all’interno della Fiera Emaia dove i commercianti sono stai costretti a riparare la merce per la pioggia abbondante che sta creando non pochi disagi. La strada provinciale 60, la Comiso-Santa Croce Camerina è stata chiusa al transito veicolare per allagamento. (Video Assenza)

Redazione Articolo di Quotidiano di Ragusa