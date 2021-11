Appuntamenti

A Modica, cuore della Sicilia, un prete apre un teatro

Modica - Modica, cuore della Sicilia. C’è una storia che diventa un progetto che vale più di cento proteste, più di cento bauli in piazza, più di cento richieste di attenzione. Un prete apre un teatro. Avrebbe potuto fare di quel luogo l’ennesima sala da ping pong dell’oratorio, invece, in uno dei momenti più difficili per il teatro, per lo spettacolo dal vivo, lui investe energie e idee nell’apertura di un luogo, laico per eccellenza, e nella convinzione che il teatro sia uno dei mezzi più importanti per la crescita della comunità. Il prete si chiama Don Stefano Modica. L’incontro è tra Don Stefano, Simona Celi direttore artistico della sezione Prosa dell’Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina e Giancarlo Zanetti attore, produttore e regista. Il tempo del Covid una risorsa in cui confrontarsi e progettare. Il teatro della Parrocchia di Sant’Anna diventa il Teatro San Genesio dedicato al santo protettore degli attori.All’interno un progetto di didattica per bambini, adulti e ragazzi con difficoltà di inserimento sociale ma non solo: si montano le nuove quinte, si lucidano le antiche sedie di sala degli anni 70’, si prepara l’insegna esterna con le luci in stile Broadway, parte una visione a lungo termine per creare un luogo di cultura nell’antico quartiere del Dente. Un prete che inaugura un teatro e due attori in parrocchia, un incontro in cui il teatro viene pensato come elemento di progettazione del presente e del futuro. I primi corsi saranno tenuti da Giancarlo Zanetti, Simona Celi e Samantha Spadaro. L’inaugurazione e la presentazione del progetto alla stampa si terrà sabato 13 novembre ore 10.30 al Teatro San Genesio Chiesa Sant’Anna, via Nazario Sauro a Modica.

Modica - Modica, cuore della Sicilia. C’è una storia che diventa un progetto che vale più di cento proteste, più di cento bauli in piazza, più di cento richieste di attenzione. Un prete apre un teatro. Avrebbe potuto fare di quel luogo l’ennesima sala da ping pong dell’oratorio, invece, in uno dei momenti più difficili per il teatro, per lo spettacolo dal vivo, lui investe energie e idee nell’apertura di un luogo, laico per eccellenza, e nella convinzione che il teatro sia uno dei mezzi più importanti per la crescita della comunità. Il prete si chiama Don Stefano Modica. L’incontro è tra Don Stefano, Simona Celi direttore artistico della sezione Prosa dell’Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina e Giancarlo Zanetti attore, produttore e regista. Il tempo del Covid una risorsa in cui confrontarsi e progettare. Il teatro della Parrocchia di Sant’Anna diventa il Teatro San Genesio dedicato al santo protettore degli attori. All’interno un progetto di didattica per bambini, adulti e ragazzi con difficoltà di inserimento sociale ma non solo: si montano le nuove quinte, si lucidano le antiche sedie di sala degli anni 70’, si prepara l’insegna esterna con le luci in stile Broadway, parte una visione a lungo termine per creare un luogo di cultura nell’antico quartiere del Dente. Un prete che inaugura un teatro e due attori in parrocchia, un incontro in cui il teatro viene pensato come elemento di progettazione del presente e del futuro. I primi corsi saranno tenuti da Giancarlo Zanetti, Simona Celi e Samantha Spadaro. L’inaugurazione e la presentazione del progetto alla stampa si terrà sabato 13 novembre ore 10.30 al Teatro San Genesio Chiesa Sant’Anna, via Nazario Sauro a Modica.