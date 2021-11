Economia

Comiso: liberalizzare le aperture di acconciatori ed estetiste

Comiso - Liberalizzare le aperture di acconciatori ed estetiste. Questo il tema dell’incontro tenutosi martedì 9 novembre, tra l’assessore Alfano e i rappresentanti della categoria della CNA locale e provinciale. “Massima disponibilità nell’ascoltare e nel modificare ordinanze ormai inadeguate”. Dichiarazioni dell’assessore alle attività produttive e sviluppo economico, Giuseppe Alfano. “In stretta collaborazione con le rappresentanze di categoria della CNA, in particolare con i rappresentanti degli artigiani quali acconciatori ed estetiste, si è tenuto un incontro nell’aula consiliare del Municipio per cercare di rimodulare ed aggiornare una vecchia ordinanza del 2011 sulle aperture, con l’intento di “aggiornare” quelle che sono le sopraggiunte esigenze scaturite anche dal lungo periodo di inattività a causa della pandemia – spiega Alfano -.Fatti salvi alcuni punti, quali le giornate festive, l’istanza pervenutami dai rappresentanti di categoria tende ad elasticizzare e liberalizzare orari e chiusure, oltre ad eliminare altri paletti ormai inutili. Ho dato la mia completa disponibilità alla formulazione di una nuova ordinanza, fermo restando che i punti cardine dovranno essere stabiliti con l’accordo di tutta la categoria”. All’incontro, hanno partecipato Andrea Distefano, responsabile organizzativo della CNA locale, e Antonella Caldarera, responsabile territoriale di Ragusa. “La bozza dell’ordinanza che pensiamo possa abbracciare tutte le esigenze di questi operatori, è depositata presso la sede della CNA di Comiso – specifica Andrea Distefano -. Invitiamo tutti quindi, iscritti e non iscritti, a prenderne visione e a firmarla in modo da potere raggiungere un numero ottimale di adesioni che siano, tra l’altro, il simbolo di una unità e condivisione della categoria.La bozza dell’ordinanza è disponibile da giovedì 11 novembre, per otto giorni, in orario pomeridiano, dalle 15.30 alle 19.30. una volta raccolte quante più firme possibili – conclude Distefano – la bozza sarà presentata all’amministrazione che, valutata, attiverà la procedura di modifica secondo le nostre istanze ed esigenze”.

