Economia

Al Comune di Ragusa 1,2 milioni di euro per acquisto di 6 scuolabus a trazione elettrica

Ragusa - Al Comune di Ragusa 1,2 milioni di euro per l’acquisto di sei scuolabus a trazione elettrica, colonnine di ricariche e pensilline per fermate. Il Ministero della Transizione Ecologica ha reso pubblica la graduatoria degli interventi ammessi al contributo statale a fondo perduto per il 100% dell'importo di progetto, previsto dal Bando emanato con il DM 222 del dicembre 2020 nell’ambito del Programma di finanziamento per la realizzazione e l’implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell’infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ecosostenibili. Tale Programma prevede lo stanziamento di 20 milioni di euro a beneficio degli enti locali con popolazione non inferiore a 50mila abitanti e interessati dalle procedure di infrazione comunitaria per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalle direttive comunitarie sulla qualità dell’aria.“Il progetto presentato dal Comune nell’ambito del sopracitato Programma ed approvato dalla Giunta Municipale lo scorso mese di aprile per un importo pari ad oltre 1,2 milioni di euro - dichiara il vice sindaco con delega ai trasporti sostenibili Giovanna Licitra - si è classificato al primo posto della graduatoria. Prevista l'acquisizione di n. 6 scuolabus a trazione elettrica nonché l’acquisto e collocazione di colonnine per la ricarica e di pensiline per le fermate da impiegare nel servizio comunale di trasporto scolastico sulla base degli elementi ricavati dall'insieme dei piani degli spostamenti casa-scuola (PSCS) elaborati, con il fondamentale supporto degli istituti cittadini, per ciascuna sede scolastica interessata dalle linee di scuolabus ove saranno impiegati i nuovi mezzi ecologici.A giorni verrà programmata una riunione operativa con l’assessore alla pubblica istruzione Giovanni Iacono alla quale sarà presente il funzionario dell’Ufficio che ha curato il procedimento ing. Carmelo Licitra che desidero ringraziare per il lavoro svolto”.

