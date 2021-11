Sicilia

Maltempo palermitano, Salvini posta VIDEO e sindaco risponde: no alle belle parole servono fatti

Lercara Friddi (PA) - Una forte ondata di maltempo ha colpito nelle scorse ore il territorio siciliano e come avvenuto in diversi comuni la viabilità è andata in tilt. La pioggia, come già avvenuto nel 2018, ha invaso la SS 189 Palermo-Agrigento all’altezza della zona industriale di Lercara Friddi, laddove ha gonfiato e straripato gli argini del fiume Morello ed ha portato con se un fiume di detriti e fango. Non ha perso tempo Matteo Salvini, che dai suoi canali social ha ri-pubblicato il video diffuso da un imprenditore della zona industriale del comune palermitano accompagnando le immagini con una frase di solidarietà alle popolazioni colpite dalle alluvioni.Matteo salvini posta video su Faceook "Vicino alla popolazione siciliana - scrive Salvini a commento del post pubblicato su Facebook - colpita dall’ennesima ondata di maltempo con danni ingenti e inondazioni di acqua e fango. Grazie ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile e ai soccorritori per il lavoro di soccorso e messa in sicurezza per aiutare i cittadini. Il vostro contributo è fondamentale".Il contenuto non è di certo passato inosservato al Sindaco di Lercara Friddi, Luciano Marino, che ha commentato il post del senatore leghista, “Caro Senatore questo video parte con l’Area Industriale di Lercara Friddi (PA), già nel 2018, dopo l’alluvione venne il Senatore Candiani, ai tempi sottosegretario agli interni (lei ministro) con delega ai VV.FF. non fece niente, ne lei ne Candiani. Avrebbe potuto fare e fare molto. Disponibile ad un confronto, Il Sindaco”.“La solidarietà del Senatore Salvini, specialmente dopo i fatti del 2018, mi è sembrata inopportuna e di cattivo gusto - dice il Sindaco Marino - con la mia amministrazione e con la collaborazione di alcuni imprenditori locali abbiamo ripulito l’alveo del fiume Morello, ma a distanza di 3 anni nulla è stato fatto da chi di competenza ne allora ne successivamente, oggi ci ritroviamo nella stessa situazione e preferiremmo che alle belle parole di solidarietà seguissero i fatti”. Una polemica, quella del sindaco di Lercara, che serve a riportare sul tavolo un problema noto, che di fatto taglia in due la direttrice tra Palermo ed Agrigento, già interessata dai problemi creati dal cantiere di ammodernamento tra Lercara e Bolognetta, ogni volta che il maltempo e le piogge si presentano in maniera sostenuta.

Lercara Friddi (PA) - Una forte ondata di maltempo ha colpito nelle scorse ore il territorio siciliano e come avvenuto in diversi comuni la viabilità è andata in tilt. La pioggia, come già avvenuto nel 2018, ha invaso la SS 189 Palermo-Agrigento all’altezza della zona industriale di Lercara Friddi, laddove ha gonfiato e straripato gli argini del fiume Morello ed ha portato con se un fiume di detriti e fango. Non ha perso tempo Matteo Salvini, che dai suoi canali social ha ri-pubblicato il video diffuso da un imprenditore della zona industriale del comune palermitano accompagnando le immagini con una frase di solidarietà alle popolazioni colpite dalle alluvioni. Matteo salvini posta video su Faceook

"Vicino alla popolazione siciliana - scrive Salvini a commento del post pubblicato su Facebook - colpita dall’ennesima ondata di maltempo con danni ingenti e inondazioni di acqua e fango. Grazie ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile e ai soccorritori per il lavoro di soccorso e messa in sicurezza per aiutare i cittadini. Il vostro contributo è fondamentale".

Il contenuto non è di certo passato inosservato al Sindaco di Lercara Friddi, Luciano Marino, che ha commentato il post del senatore leghista, “Caro Senatore questo video parte con l’Area Industriale di Lercara Friddi (PA), già nel 2018, dopo l’alluvione venne il Senatore Candiani, ai tempi sottosegretario agli interni (lei ministro) con delega ai VV.FF. non fece niente, ne lei ne Candiani. Avrebbe potuto fare e fare molto. Disponibile ad un confronto, Il Sindaco”. "Vicino alla popolazione siciliana - scrive Salvini a commento del post pubblicato su Facebook - colpita dall’ennesima ondata di maltempo con danni ingenti e inondazioni di acqua e fango. Grazie ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile e ai soccorritori per il lavoro di soccorso e messa in sicurezza per aiutare i cittadini. Il vostro contributo è fondamentale".Il contenuto non è di certo passato inosservato al Sindaco di Lercara Friddi, Luciano Marino, che ha commentato il post del senatore leghista, “Caro Senatore questo video parte con l’Area Industriale di Lercara Friddi (PA), già nel 2018, dopo l’alluvione venne il Senatore Candiani, ai tempi sottosegretario agli interni (lei ministro) con delega ai VV.FF. non fece niente, ne lei ne Candiani. Avrebbe potuto fare e fare molto. Disponibile ad un confronto, Il Sindaco”. “La solidarietà del Senatore Salvini, specialmente dopo i fatti del 2018, mi è sembrata inopportuna e di cattivo gusto - dice il Sindaco Marino - con la mia amministrazione e con la collaborazione di alcuni imprenditori locali abbiamo ripulito l’alveo del fiume Morello, ma a distanza di 3 anni nulla è stato fatto da chi di competenza ne allora ne successivamente, oggi ci ritroviamo nella stessa situazione e preferiremmo che alle belle parole di solidarietà seguissero i fatti”. Una polemica, quella del sindaco di Lercara, che serve a riportare sul tavolo un problema noto, che di fatto taglia in due la direttrice tra Palermo ed Agrigento, già interessata dai problemi creati dal cantiere di ammodernamento tra Lercara e Bolognetta, ogni volta che il maltempo e le piogge si presentano in maniera sostenuta.

Direttore Articolo di Quotidiano di Ragusa