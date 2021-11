Sicilia

Forte maltempo in Sicilia, nubifragio a Caccamo: strade in fiumi di fango VIDEO

Palermo – Forte maltempo in Sicilia. Nubifragio a Caccamo: strade trasformate in fiumi di fango, evacuate 3 famiglie. Dal pomeriggio di oggi temporali, sulla Sardegna, specie sui settori meridionali e orientali e sulla Sicilia, sempre sui settori meridionali e orientali. Previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile. Valutata per domani allerta arancione per rischio idrogeologico sulla Sicilia e su parte della Sardegna. È stata inoltre valutata allerta gialla sui restanti settori della Sardegna e sui versanti jonici e sul versante tirrenico meridionale della Calabria.

