I Cugini di Campagna ai Maneskin: basta copiare i nostri abiti

I Cugini di Campagna contro i Maneskin. Basta copiare i nostri abiti. Il gruppo di Anima Mia accusa i quattro giovani romani che lo scorso sabato hanno aperto il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas di copiare il loro look. "I Maneskin si sono esibiti negli Usa, prima dei Rolling Stones, IMITANDO, nel vestire I Cugini di Campagna. BASTA COPIARE I NOSTRI ABITI", tuona il gruppo dei fratelli Michetti. A sostegno della loro tesi, sui profili social della band sono state pubblicate foto che mettono a confronto i look (in particolare un abito a stelle e strisce indossato dal cantante Nick Luciani con quello indossato da Damiano a Las Vegas), scatenando così anche l'ironia dei social.La polemica sui socialLa polemica che non ti aspetti è scoppiata dopo la grande serata dei Maneskin con i Rolling Stone che ha consacrato il gruppo romano anche Oltreoceano. Un nuovo successo per il gruppo lanciato da X Factor, che dopo aver vinto il Festival di Sanremo e l’Eurovision Song Contest, ora punta al successo anche agli Mtv Ema, in programma il 14 novembre a Budapest, dove Damiano, Victoria, Ethan e Thomas si esibiranno insieme ad altre star come Ed Sheeran, Imagine Dragons, Yungblud, Maluma e Kim Petras. Gli Europe Music Award quest’anno li vedono grandi protagonisti con ben tre nomination nelle categorie principali (Best Rock, Best Group e Best Italian Act), cosa mai successa a nessun’altra band italiana. Una scalata velocissima verso l'olimpo quella della band che ha ricevuto l’incoronazione di sua maestà Mick Jagger anche il giorno dopo il concerto. «Great night in Vegas con i Maneskin», ha scritto il frontman dei Rolling Stones a commento di una foto con i quattro componenti della band che avuto il privilegio di aprire il concerto di sabato sera a Las Vegas. Tra i commenti anche quello dello stesso Damiano, con tre emoji increduli.Non offusca certo il successo dei quattro giovani musicisti la polemica innescata un po’ a sorpresa dai Cugini di Campagna. Il gruppo di Anima Mia ha accusato la band di copiare il loro look. «I Maneskin si sono esibiti negli Usa, prima dei Rolling Stones, imitando, nel vestire I Cugini di Campagna. Basta copiare i nostri abiti», ha tuonano il gruppo dei fratelli Michetti. A sostegno della loro tesi, sui profili social della band sono state pubblicate foto che mettono a confronto gli outfit (in particolare un abito a stelle e strisce indossato dal cantante Nick Luciani con quello indossato da Damiano a Las Vegas), scatenando così anche l’ironia dei social. Nulla di grave. La prima avventura Oltreoceano della band romana non poteva chiudersi meglio, dopo la trionfale accoglienza prima a New York poi a Los Angeles, passando per l'apparizione in tv nel popolarissimo Tonight Show di Jimmy Fallon. Pubblico in delirio per le hit suonate sul palco di Las Vegas, da Zitti e Buoni, brano con cui hanno vinto l’ultima edizione del festival di Sanremo e poi l’Eurovision Song Contest, a Beggin’, la cover dei Four Season che li ha resi famosi negli Stati Uniti, dove hanno già ottenuto il disco di platino, fino all’ultima creazione della band romana, Mammamia, applauditissima. Non poteva mancare l’omaggio a colui che è un po’ il mentore della band romana, Iggy Pop, con I Wanna Be Your Dog.«Che serata. Grazie The Rolling Stones - il miglior ricordo di tutti i tempi», hanno commentato sui social i Maneskin, postando uno scatto che li ritrae accanto a un sorridente Mick Jagger e un altro con l’altro storico componente della band Keith Richards.

