Ragusa, operative diverse stazioni di raccolta di oli vegetali esausti: ecco dove

Ragusa - Operative diverse stazioni di raccolta di oli vegetali esausti. L’olio esausto se smaltito in modo sbagliato, ad esempio versandolo nel lavandino, può danneggiare le tubature e trasformarsi in un potente inquinante. Un un solo litro d'olio vegetale infatti può inquinare un milione di litri d'acqua, formando una patina in superficie che altera i normali equilibri dell’ habitat marino. “Per porre un rimedio a tale problema e garantire un servizio richiesto da diversi cittadini - rende noto il sindaco Peppe Cassì - il sistema di raccolta dei rifiuti ha fatto un altro passo avanti con l’istallazione di almeno 20 contenitori urbani per la raccolta di olio esausto vegetale e l’installazione di almeno 4 contenitori da 200 litri nei Centri di Raccolta. L'olio va versato in qualsiasi tipo di contenitore (bottiglie di plastica, di vetro, bidoncini) e poi inserito nelle stazioni di raccolta che saranno svuotate da apposito personale."Le stazioni di raccolta di oli vegetali esausti già installate si trovano nei seguenti punti:Via Ettore Fieramosca (Eurospar);Via Quintino Cataudella (Alta Sfera);Via G. La Pira (Interspar Le Dune);Via Achille Grandi (Ard Discount);Via G. Ottaviano (Parcheggio Ragusa Ibla);Via Sergente Scribano Giuseppe (Ragusa Ibla);Viale Delle Americhe (Piazzetta pizzeria La Giara);(Foto web)Via Gagini (Piazzetta zona Mercato);Via Caboto (Eurospar Marina di Ragusa);Via Genova (Delegazione Comunale Marina di Ragusa);Centro di Raccolta di zona Artigianale;Centro di Raccolta di Marina di Ragusa.

