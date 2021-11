Curiosità

Pesce Luna gigante catturato in Spagna, supera i 3 metri: è impressionante FOTO

Alcuni pescatori spagnoli hanno catturato nei pressi di Ceuta, sulla sponda africana dello Stretto di Gibilterra, un enorme esemplare scuro di pesce luna le cui dimensioni hanno sorpreso biologi e pescatori. Questa specie è il pesce osseo più pesante del mondo e pochissimi sono stati registrati in Spagna nell'ultimo decennio. Il pesce è stato catturato nelle reti da pesca. Prima di rilasciarlo, hanno misurato, pesato ed estratto campioni del suo DNA. Risultò essere quasi tre metri dalla bocca alla coda e largo 3,20. Quando hanno provato a pesarlo, la bilancia non ha retto perché resiste fino a 1.000 chili. Un mostro degli abissi“Era davvero eccezionale perché sarebbe stato di circa due tonnellate. Un esemplare catturato in Giappone che misurava 2,7 metri pesava 2,3 tonnellate. È una specie difficile da studiare”, ha detto all'ambiente spagnolo El País Enrique Ostalé, coordinatore della Stazione Biologica Marina Estrecho dell'Università di Siviglia.

