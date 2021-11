Cultura

A Roma la presentazione del volume Il primato del Cioccolato di Modica

Modica - Domani mercoledì 10 novembre, alle ore 11, presso la Sala Cavour del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in via XX Settembre 20 a Roma, si terrà la presentazione del volume “Il primato del Cioccolato di Modica” dell’autrice Grazia Dormiente, edito dal Poligrafico e Zecca dello Stato attraverso il prestigioso marchio Libreria dello Stato. Il libro, corredato da immagini e documenti d’epoca, ripercorre la storia del cioccolato modicano, dalla nascita all’ottenimento della certificazione IGP, primo cioccolato europeo ad essere dotato di questo importante riconoscimento.All’incontro, moderato dal giornalista Giorgio Caruso, interverranno Gian Marco Centinaio Sottosegretario al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Paolo Aielli, Amministratore Delegato del Poligrafico e Zecca dello Stato, Ignazio Abbate Sindaco di Modica, Nino Scivoletto, Direttore Generale del Consorzio Tutela Cioccolato di Modica IGP, Massimo De Giuseppe docente di storia contemporanea presso l’Università IULM di Milano. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul profilo facebook del Poligrafico e Zecca dello Stato.

