Attualità

Peschereccio con 400 migranti incagliato a Pozzallo

Pozzallo - Un peschereccio con diverse centinaia di migranti a bordo si è incagliato in una secca all'imboccatura del porto di Pozzallo, nel Ragusano. Secondo una prima stima sarebbero in circa 400. Sul posto stanno operando mezzi della capitaneria di porto, della guardia di finanza, della polizia e dei carabinieri. Il sindaco Roberto Ammatuna è in contatto con la prefettura di Ragusa per la sistemazione dei migranti. E un barcone con a bordo 47 migranti, compresa una donna, è stato soccorso al largo di Lampedusa. E' il quinto sbarco della giornata, che ha fatto registrare l'arrivo complessivo di 302 persone. Gli ultimi approdati hanno dichiarato d'essere scappati da Guinea, Egitto e Gambia.Anche loro sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 805 ospiti a fronte di 250 posti disponibili. Stamani dalla struttura d'accoglienza sono stati trasferiti, con il traghetto di linea, 110 migranti che già sbarcati a Porto Empedocle sono stati trasferiti sulla nave quarantena.

Pozzallo - Un peschereccio con diverse centinaia di migranti a bordo si è incagliato in una secca all'imboccatura del porto di Pozzallo, nel Ragusano. Secondo una prima stima sarebbero in circa 400. Sul posto stanno operando mezzi della capitaneria di porto, della guardia di finanza, della polizia e dei carabinieri. Il sindaco Roberto Ammatuna è in contatto con la prefettura di Ragusa per la sistemazione dei migranti. E un barcone con a bordo 47 migranti, compresa una donna, è stato soccorso al largo di Lampedusa. E' il quinto sbarco della giornata, che ha fatto registrare l'arrivo complessivo di 302 persone. Gli ultimi approdati hanno dichiarato d'essere scappati da Guinea, Egitto e Gambia. Anche loro sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 805 ospiti a fronte di 250 posti disponibili. Stamani dalla struttura d'accoglienza sono stati trasferiti, con il traghetto di linea, 110 migranti che già sbarcati a Porto Empedocle sono stati trasferiti sulla nave quarantena.