Appuntamenti

Giornata Nazionale delle Cure Palliative all'ospedale di Ragusa

Ragusa, 9 novembre 2021 – In occasione della Giornata nazionale delle Cure Palliative l’UOS Hospice ha organizzato, per domani 10 novembre ore 12.00, una cerimonia di ringraziamento alle famiglie dei pazienti che hanno donato al reparto alcuni beni: otto tende veneziane di alluminio per le finestre a giorno delle stanze di degenza; un proiettore professionale “TOPPRO 1080P LED Projector” e un telo grande “Projection Screen”. «La Giornata Nazionale delle Cure Palliative per gli operatori dell’Hospice - il commento della responsabile dell’UOS, Antonella Battaglia - ha un grande significato e, come ogni anno, questo appuntamento è un’occasione per lanciare un messaggio di sensibilizzazione sui diritti e sui bisogni dei malati inguaribili e delle loro famiglie, come proposto dalla Federazione di Cure Palliative.»Alla cerimonia sarà presente la Direzione Strategica e Sua Eccellenza mons. Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa.

