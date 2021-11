Sicilia

Nubifragio fra Palermo e Agrigento, fiume di fango a Santo Stefano Quisquina VIDEO

Agrigento - Un nubifragio si è abbattuto fra Agrigento e Palermo. Strade allagate e impraticabili. Il maltempo era stato annunciato ieri con un avviso di allerta meteo gialla dalla Protezione Civile della Sicilia. Nella zona tra Palermo e Agrigento sono straripati alcuni fiumi e il paese più colpito, al momento, è Santo Stefano Quisquina, dove un fiume di fango si è riversato in città. Il sindaco di Santo Stefano Quisquina ha pubblicato un post sul profilo facebook del Comune invitando i cittadini a non uscire di casa se non strettamente necessario. Sui social in queste ore sono stati pubblicati diversi video che mostrano le immagini di ciò che sta accadendo in città con strade trasformate in fiumi in piena e fango ovunque.Meteo: allerta gialla in SiciliaIl Dipartimento della protezione Civile della Sicilia ha annunciato anche per domani una nuova allerta meteo gialla in tutta la Sicilia. Ecco cosa si legge sul sito Istituzionale: si prevede il persistere di precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori costieri centro occidentali della Sicilia meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati e fenomeni più intensi su Pantelleria ed isole Pelagie; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

