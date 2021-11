Italia

Superbonus 110%, manovra: tetto Isee per villette

Manovra: pressing Superbonus, per ora c'è tetto Isee villette. Cancellare o almeno rivedere il Superbonus per le villette: mentre è ancora atteso il testo finale della manovra in Parlamento, sale il pressing dei partiti per cancellare il tetto a 25mila euro di Isee per l'accesso allo sconto del 110% anche per i proprietari di abitazioni unifamiliari. Ma al momento, secondo quanto si apprende da più fonti di governo, il limite Isee c'è ancora e la partita si riaprirà con gli emendamenti. La misura sarà invece rivista, come confermato già nei giorni scorsi, su cessione del credito e dello sconto in fattura, che sarà prorogato per tutti i bonus, e non solo per il 110 come previsto nelle bozze.

