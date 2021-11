Italia

Bonus terme 2021, elenco su Invitalia: come prenotare il voucher

Il giorno del bonus terme 2021 è arrivato. Da oggi, 8 novembre, alle ore 12 prendono il via le prenotazioni direttamente presso le strutture termali accreditate, una lista in continuo aggiornamento sul sito bonusterme.invitalia.it. Ma cos'è il bonus terme? Il bonus terme è uno sconto del 100% sul prezzo d'acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un massimo di 200 euro. E' individuale, non cedibile e svincolato dall'acquisto di ulteriori servizi. In sostanza, ogni cittadino maggiorenne potrà usufruire di un solo bonus e avrà 60 giorni di tempo dalla data di emissione per iniziare i trattamenti. Le risorse a disposizione per la misura agevolativa sono però limitate e sono pari a 53 milioni di euro.Bonus terme, quali servizi sono utilizzabiliRientrano nel bonus terme trattamenti sanitari termali, come per esempio le cure idropiniche o inalatorie, la fangobalneoidroterapia o l’idrocolon terapia e la riabilitazione; esami diagnostici; visite specialistiche; trattamenti estetici; trattamenti di benessere, come i massaggi. Il beneficiario del bonus ha tempo 60 giorni dalla data di emissione del bonus per iniziare a utilizzarlo e 45 giorni dall’inizio delle prestazioni per terminarle. Per capire da quando parte il periodo di validità bisogna tenere conto della data di emissione del bonus stesso, cioè da quando il codice viene originato dalla piattaforma dopo la richieste della struttura termale e non da quando questo viene consegnato al cittadino beneficiario.Bonus terme, a quanto ammonta il voucher, a chi spetta e come richederloL'8 novembre sarà il primo giorno utile per richiedere l'incentivo fino a 200 euro. Le risorse stanziate dal ministero dello Sviluppo economico ammontano a 53 milioni di euro e sono a esaurimento fondi. Lo sconto ammonta al 100% del prezzo d'acquisto dei servizi termali (compresi quelli di wellness e beauty), fino a un massimo di 200 euro a persona. Se il servizio richiesto costa più di 200 euro, la parte eccedente è a carico del cittadino. Per usufruire del bonus terme occorre essere maggiorenni e residenti in Italia, ma non ci sono limiti di Isee o altri paletti legati al nucleo familiare.I cittadini interessati dovranno scegliere uno stabilimento termale e poi potranno prenotare i trattamenti direttamente contattando il centro prescelto. La struttura termale provvederà a rilasciare l’attestato di prenotazione, che avrà una validità di 60 giorni dalla sua emissione.

Rientrano nel bonus terme trattamenti sanitari termali, come per esempio le cure idropiniche o inalatorie, la fangobalneoidroterapia o l'idrocolon terapia e la riabilitazione; esami diagnostici; visite specialistiche; trattamenti estetici; trattamenti di benessere, come i massaggi. Il beneficiario del bonus ha tempo 60 giorni dalla data di emissione del bonus per iniziare a utilizzarlo e 45 giorni dall'inizio delle prestazioni per terminarle. Per capire da quando parte il periodo di validità bisogna tenere conto della data di emissione del bonus stesso, cioè da quando il codice viene originato dalla piattaforma dopo la richieste della struttura termale e non da quando questo viene consegnato al cittadino beneficiario. Bonus terme, a quanto ammonta il voucher, a chi spetta e come richederlo

L'8 novembre sarà il primo giorno utile per richiedere l'incentivo fino a 200 euro. Le risorse stanziate dal ministero dello Sviluppo economico ammontano a 53 milioni di euro e sono a esaurimento fondi. Lo sconto ammonta al 100% del prezzo d'acquisto dei servizi termali (compresi quelli di wellness e beauty), fino a un massimo di 200 euro a persona. Se il servizio richiesto costa più di 200 euro, la parte eccedente è a carico del cittadino. Per usufruire del bonus terme occorre essere maggiorenni e residenti in Italia, ma non ci sono limiti di Isee o altri paletti legati al nucleo familiare.I cittadini interessati dovranno scegliere uno stabilimento termale e poi potranno prenotare i trattamenti direttamente contattando il centro prescelto. La struttura termale provvederà a rilasciare l'attestato di prenotazione, che avrà una validità di 60 giorni dalla sua emissione.