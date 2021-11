Italia

Bonus terme 200 euro, oggi ore 12 le prenotazioni: ecco le 186 strutture termali

Il bonus terme da 200 euro si potrà prenotare da oggi, 8 novembre, alle ore 12. Il bonus terme è una misura varata dal governo per aiutare la ripresa di uno dei settori più colpiti dalla pandemia. Si tratta di uno sconto del 100% sul prezzo d’acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un massimo di 200 euro. È individuale, non cedibile a terzi, né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo in denaro, e svincolato dall’acquisto di ulteriori servizi. L’incentivo è a disposizione di tutti i cittadini maggiorenni, senza limiti di Isee o legati al nucleo familiare, fino a esaurimento dei 53 milioni di euro stanziati, per un rilascio di circa 265 mila voucher.Come prenotarloPer avere il bonus terme non è necessario registrarsi al sito di Invitalia, ma basterà recarsi presso la sede o, se lo permette, collegarsi al sito web dello stabilimento accreditato, che provvederà a rilasciare un attestato di prenotazione, con validità di 60 giorni dalla sua emissione. I servizi non potranno essere usufruiti oltre quel termine. Sarà poi lo stesso ente termale a richiedere a Invitalia il rimborso del valore dei buoni utilizzati dai propri clienti.Il click day del bonus termeNonostante il sistema di pre-prenotazioni, proprio perché l’erogazione del servizio è previsto fino a esaurimento dei fondi da 53 milioni di euro, l’apertura delle prenotazioni rischia di trasformarsi in un click day, ovvero i primi che si registrano ottengono l’incentivo, mentre chi arriva tardi potrebbe trovarsi esaurito l’intero stanziamento. Si tratta di circa 265 mila voucher, che però difficilmente verranno consumati già entro le prime 24 ore. Sono già molte le richieste arrivate: si stima un totale di 440 mila voucher, un quarto delle quali solo in Toscana.Le strutture accreditate per il bonus terme e l’obbligo del green passEcco quali sono le 186 strutture accreditate.Ad Abano Terme sono Alice, Acquis Calidis, Beb, Bristol Buja, Columbus Thermal Pool, Delta B&B, GB Thermae Hotels (in cinque sedi), Gazzella Bianca, Gestione Atlantic, Ghibli, Hotel Aristol Molino Terme, Hotel Columbia Terme, Hotel Dolomiti, Hotel Plaza, Hotel Terme Adriatico, Hotel Terme all’Alba, Hotel Terme Helvetica, Hotel Terme Milano, Hotel Terme Principe, Hotel Terme Roma, Hotel Terme Vena d’Oro, Hotel Venezia, Marina, Palace Hotel Meggiorato, Patria Terme Hotel (in due sedi), Premiere Abano, Sethi, Smeraldo, Società imprese ristoranti alberghi, Tena, Terme Belsoggiorno, Terme Bologna, Terme Formentin, Terme Orvieto, Terme Villa Pace, Toson, Universal. Nuove Terme di Acquasanta ad Acquasanta Terme, Fons Salutis ad Agliano Terme, La Magnolio Hotel ad Alì Terme, Tema ad Alto Reno Terme, Terme del Friuli Venezia Giulia ad Arta Terme, Stufe di Nerone a Bacoli, Food & Hospitality Group e Terme di S. Agnese a Bagno di Romagna, Terme di Battaglia a Battaglia Terme, Allegroitalia a Bertinoro.A Bologna aderiscono Essepienne e Felsinee (in due sedi). Bormio Terme a Bormio e Terme Val Rendena a Caderzone Terme, Terme Gorga a Calatafimi-Segesta, Terme di Stigliano a Canale Monterano. Hotel Terme La Pergola, Hotel Terme President e Villa Sirena a Casamicciola Terme. Bagni di Casciana e Mapi a Casciana Terme Lari. Terme di Castel San Pietro dell’Emilia a Castel San Pietro Terme, Terme Vescine a Castelforte, Fonte La Cavallina a Castelnuovo della Daunia, Longlife Formula e Terme di Castrocaro a Castrocaro, Arcos a Cerreto di Spoleto, Terme di Cervia a Cervia, Terme di Chianciano a Chianciano Terme. A Contursi Terme si accreditano Terme Cappetta, Terme Rosapepe, Civitas, Terme Capasso, Terme Forlenza e Terme Vulpacchio. Terme di Boario a Darfo Boario Terme, Terme Pompeo a Ferentino, Acqua e Terme a Fiuggi, Terme di Sardegna a Fordongianus, Hotel Mediterraneo a Forio, Terme di San Vittore a Genga, Terme di Genova a Genova, Grado impianti turistici a Grado, Etruria Nova a Grosseto.A Ischia sono Alga, Delfini, Hotel Hermitage e Park, Hotel Royal Terme (in quattro sedi), Limparo, Hotel Terme President, Sinpara e Sogdim. Partenhotel a Lacco Ameno, Terme Caronte a Lamezia Terme, Terme Lucane a Latronico, Terme di Saturnia a Manciano, Terme di Margherita di Savoia a Margherita di Savoia, Terme Merano a Merano, Ciemme a Minerbio, Terme idroterapiche delle saline di Miradolo a Miradolo, Terme della Salvarola a Modena, Ihc Italian Hospitality Collection a Monsummano Terme, Terme di Montecatini a Montecatini Terme, Terme di Monticelli a Montechiarugolo. A Montegrotto Terme aderiscono Bellavista, Hotel Des Bains Terme, Hotel Eliseo, Hotel Garden, Hotel Petrarca, Hotel Terme delle Nazioni, Hotel Terme Olimpia, Millepini immobiliare, Stemma 8, Terme Antoniano, Terme Apollo, Terme Continental, Terme Marco Polo, Terme Marconi, Terme Neroniane, Terme preistoriche e Virgintour. Terme di Montepulciano a Montepulciano, Essepienne a Monterenzio, Terme Acqua Pia a Montevago, Versilia N G a Montignoso.A Padova sonoAurora, Hotel Terme Verdi, Terme Europa, Terme Quisisana e Terme Salus. Pejo Terme Natura a Peio, Aquardens a Pescantina, L’Immobiliare a Pieve del Grappa, Terme di Popoli a Popoli, Terme di San Giovani Isola d’Elba a Portoferraio, Terme di Pré Saint Didier a Pré-Saint-Didier, Terme Antica Querciolaia a Rapolano Terme, Terme di punta Marina a Ravenna, Riccione Terme a Riccione, Riminiterme a Rimini. Terme di Riolo Bagni a Riolo Terme, Ex Arce Salus a Rivisondoli. A Salsomaggiore sono la Salus per Aquam, la Terme di Salsomaggiore e di Tabiano (in due sedi). Ihc Italian Hospitality Collection a San Casciano dei Bagni, Qc Terme Dolomiti e Società Terme Dolomia a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, Ihc Italian Hospitality Collection a San Giuliano Terme, Bibione Terme a San Michele al Tagliamento, Qc Terme a San Pellegrino Terme, Relax a San Salvatore Telesino, Terme di Santa Cesarea a Santa Cesarea Terme, Casteldoria Terme a Santa Maria Coghinas, Idroterme Sardara a Sardara, Sarnano Terzo Millennio a Sarnano, Terme S. Giovanni a Siena, Terme e grandi alberghi a Sirmione, Antiche Terme Acqua di Sorano a Sorano, Azienda Consorziale Terme di Comano a Stenico, Impresa A. Minieri a Telese Terme, Atesina San Marco e Stabilimento termale Ermitage a Teolo, Acque Albule a Tivoli, Azienda specializzata settore multiservizi a Tolentino, Levicofin a Trento, Terme riunite di Trescore Balneario e Zandobbio a Trescore Balneario, due sedi Qc Terme e benessere a Valdidentro e L’Antica Fonte a Vico Equense Navisso e Terme dei papi a Viterbo.Obbligo di green pass per il bonus termeUna tra le domande più frequenti sulla misura concessa dal governo riguarda la certificazione verde. Per accedere ai centri benessere e alle piscine al chiuso è necessario possedere il green pass. Non è invece richiesto, nei centri termali, per attività riabilitative e terapeutiche là dove risulti una prescrizione del proprio medico di famiglia o di uno specialista. Dal 6 agosto il documento è obbligatorio per i servizi di fisiofitness e benessere termale e wellness in piscina e palestra.

Il bonus terme da 200 euro si potrà prenotare da oggi, 8 novembre, alle ore 12. Il bonus terme è una misura varata dal governo per aiutare la ripresa di uno dei settori più colpiti dalla pandemia. Si tratta di uno sconto del 100% sul prezzo d’acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un massimo di 200 euro. È individuale, non cedibile a terzi, né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo in denaro, e svincolato dall’acquisto di ulteriori servizi. L’incentivo è a disposizione di tutti i cittadini maggiorenni, senza limiti di Isee o legati al nucleo familiare, fino a esaurimento dei 53 milioni di euro stanziati, per un rilascio di circa 265 mila voucher. Come prenotarlo

Per avere il bonus terme non è necessario registrarsi al sito di Invitalia, ma basterà recarsi presso la sede o, se lo permette, collegarsi al sito web dello stabilimento accreditato, che provvederà a rilasciare un attestato di prenotazione, con validità di 60 giorni dalla sua emissione. I servizi non potranno essere usufruiti oltre quel termine. Sarà poi lo stesso ente termale a richiedere a Invitalia il rimborso del valore dei buoni utilizzati dai propri clienti.

Il click day del bonus terme

Nonostante il sistema di pre-prenotazioni, proprio perché l’erogazione del servizio è previsto fino a esaurimento dei fondi da 53 milioni di euro, l’apertura delle prenotazioni rischia di trasformarsi in un click day, ovvero i primi che si registrano ottengono l’incentivo, mentre chi arriva tardi potrebbe trovarsi esaurito l’intero stanziamento. Si tratta di circa 265 mila voucher, che però difficilmente verranno consumati già entro le prime 24 ore. Sono già molte le richieste arrivate: si stima un totale di 440 mila voucher, un quarto delle quali solo in Toscana. Per avere il bonus terme non è necessario registrarsi al sito di Invitalia, ma basterà recarsi presso la sede o, se lo permette, collegarsi al sito web dello stabilimento accreditato, che provvederà a rilasciare un attestato di prenotazione, con validità di 60 giorni dalla sua emissione. I servizi non potranno essere usufruiti oltre quel termine. Sarà poi lo stesso ente termale a richiedere a Invitalia il rimborso del valore dei buoni utilizzati dai propri clienti.Il click day del bonus termeNonostante il sistema di pre-prenotazioni, proprio perché l’erogazione del servizio è previsto fino a esaurimento dei fondi da 53 milioni di euro, l’apertura delle prenotazioni rischia di trasformarsi in un click day, ovvero i primi che si registrano ottengono l’incentivo, mentre chi arriva tardi potrebbe trovarsi esaurito l’intero stanziamento. Si tratta di circa 265 mila voucher, che però difficilmente verranno consumati già entro le prime 24 ore. Sono già molte le richieste arrivate: si stima un totale di 440 mila voucher, un quarto delle quali solo in Toscana. Le strutture accreditate per il bonus terme e l’obbligo del green pass

Ecco quali sono le 186 strutture accreditate.

Ad Abano Terme sono Alice, Acquis Calidis, Beb, Bristol Buja, Columbus Thermal Pool, Delta B&B, GB Thermae Hotels (in cinque sedi), Gazzella Bianca, Gestione Atlantic, Ghibli, Hotel Aristol Molino Terme, Hotel Columbia Terme, Hotel Dolomiti, Hotel Plaza, Hotel Terme Adriatico, Hotel Terme all’Alba, Hotel Terme Helvetica, Hotel Terme Milano, Hotel Terme Principe, Hotel Terme Roma, Hotel Terme Vena d’Oro, Hotel Venezia, Marina, Palace Hotel Meggiorato, Patria Terme Hotel (in due sedi), Premiere Abano, Sethi, Smeraldo, Società imprese ristoranti alberghi, Tena, Terme Belsoggiorno, Terme Bologna, Terme Formentin, Terme Orvieto, Terme Villa Pace, Toson, Universal. Nuove Terme di Acquasanta ad Acquasanta Terme, Fons Salutis ad Agliano Terme, La Magnolio Hotel ad Alì Terme, Tema ad Alto Reno Terme, Terme del Friuli Venezia Giulia ad Arta Terme, Stufe di Nerone a Bacoli, Food & Hospitality Group e Terme di S. Agnese a Bagno di Romagna, Terme di Battaglia a Battaglia Terme, Allegroitalia a Bertinoro. Ecco quali sono le 186 strutture accreditate.Ad Abano Terme sono Alice, Acquis Calidis, Beb, Bristol Buja, Columbus Thermal Pool, Delta B&B, GB Thermae Hotels (in cinque sedi), Gazzella Bianca, Gestione Atlantic, Ghibli, Hotel Aristol Molino Terme, Hotel Columbia Terme, Hotel Dolomiti, Hotel Plaza, Hotel Terme Adriatico, Hotel Terme all’Alba, Hotel Terme Helvetica, Hotel Terme Milano, Hotel Terme Principe, Hotel Terme Roma, Hotel Terme Vena d’Oro, Hotel Venezia, Marina, Palace Hotel Meggiorato, Patria Terme Hotel (in due sedi), Premiere Abano, Sethi, Smeraldo, Società imprese ristoranti alberghi, Tena, Terme Belsoggiorno, Terme Bologna, Terme Formentin, Terme Orvieto, Terme Villa Pace, Toson, Universal. Nuove Terme di Acquasanta ad Acquasanta Terme, Fons Salutis ad Agliano Terme, La Magnolio Hotel ad Alì Terme, Tema ad Alto Reno Terme, Terme del Friuli Venezia Giulia ad Arta Terme, Stufe di Nerone a Bacoli, Food & Hospitality Group e Terme di S. Agnese a Bagno di Romagna, Terme di Battaglia a Battaglia Terme, Allegroitalia a Bertinoro. A Bologna aderiscono Essepienne e Felsinee (in due sedi). Bormio Terme a Bormio e Terme Val Rendena a Caderzone Terme, Terme Gorga a Calatafimi-Segesta, Terme di Stigliano a Canale Monterano. Hotel Terme La Pergola, Hotel Terme President e Villa Sirena a Casamicciola Terme. Bagni di Casciana e Mapi a Casciana Terme Lari. Terme di Castel San Pietro dell’Emilia a Castel San Pietro Terme, Terme Vescine a Castelforte, Fonte La Cavallina a Castelnuovo della Daunia, Longlife Formula e Terme di Castrocaro a Castrocaro, Arcos a Cerreto di Spoleto, Terme di Cervia a Cervia, Terme di Chianciano a Chianciano Terme. A Contursi Terme si accreditano Terme Cappetta, Terme Rosapepe, Civitas, Terme Capasso, Terme Forlenza e Terme Vulpacchio. Terme di Boario a Darfo Boario Terme, Terme Pompeo a Ferentino, Acqua e Terme a Fiuggi, Terme di Sardegna a Fordongianus, Hotel Mediterraneo a Forio, Terme di San Vittore a Genga, Terme di Genova a Genova, Grado impianti turistici a Grado, Etruria Nova a Grosseto. A Ischia sono Alga, Delfini, Hotel Hermitage e Park, Hotel Royal Terme (in quattro sedi), Limparo, Hotel Terme President, Sinpara e Sogdim. Partenhotel a Lacco Ameno, Terme Caronte a Lamezia Terme, Terme Lucane a Latronico, Terme di Saturnia a Manciano, Terme di Margherita di Savoia a Margherita di Savoia, Terme Merano a Merano, Ciemme a Minerbio, Terme idroterapiche delle saline di Miradolo a Miradolo, Terme della Salvarola a Modena, Ihc Italian Hospitality Collection a Monsummano Terme, Terme di Montecatini a Montecatini Terme, Terme di Monticelli a Montechiarugolo. A Montegrotto Terme aderiscono Bellavista, Hotel Des Bains Terme, Hotel Eliseo, Hotel Garden, Hotel Petrarca, Hotel Terme delle Nazioni, Hotel Terme Olimpia, Millepini immobiliare, Stemma 8, Terme Antoniano, Terme Apollo, Terme Continental, Terme Marco Polo, Terme Marconi, Terme Neroniane, Terme preistoriche e Virgintour. Terme di Montepulciano a Montepulciano, Essepienne a Monterenzio, Terme Acqua Pia a Montevago, Versilia N G a Montignoso. A Padova sonoAurora, Hotel Terme Verdi, Terme Europa, Terme Quisisana e Terme Salus. Pejo Terme Natura a Peio, Aquardens a Pescantina, L’Immobiliare a Pieve del Grappa, Terme di Popoli a Popoli, Terme di San Giovani Isola d’Elba a Portoferraio, Terme di Pré Saint Didier a Pré-Saint-Didier, Terme Antica Querciolaia a Rapolano Terme, Terme di punta Marina a Ravenna, Riccione Terme a Riccione, Riminiterme a Rimini. Terme di Riolo Bagni a Riolo Terme, Ex Arce Salus a Rivisondoli. A Salsomaggiore sono la Salus per Aquam, la Terme di Salsomaggiore e di Tabiano (in due sedi). Ihc Italian Hospitality Collection a San Casciano dei Bagni, Qc Terme Dolomiti e Società Terme Dolomia a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, Ihc Italian Hospitality Collection a San Giuliano Terme, Bibione Terme a San Michele al Tagliamento, Qc Terme a San Pellegrino Terme, Relax a San Salvatore Telesino, Terme di Santa Cesarea a Santa Cesarea Terme, Casteldoria Terme a Santa Maria Coghinas, Idroterme Sardara a Sardara, Sarnano Terzo Millennio a Sarnano, Terme S. Giovanni a Siena, Terme e grandi alberghi a Sirmione, Antiche Terme Acqua di Sorano a Sorano, Azienda Consorziale Terme di Comano a Stenico, Impresa A. Minieri a Telese Terme, Atesina San Marco e Stabilimento termale Ermitage a Teolo, Acque Albule a Tivoli, Azienda specializzata settore multiservizi a Tolentino, Levicofin a Trento, Terme riunite di Trescore Balneario e Zandobbio a Trescore Balneario, due sedi Qc Terme e benessere a Valdidentro e L’Antica Fonte a Vico Equense Navisso e Terme dei papi a Viterbo. Obbligo di green pass per il bonus terme

Una tra le domande più frequenti sulla misura concessa dal governo riguarda la certificazione verde. Per accedere ai centri benessere e alle piscine al chiuso è necessario possedere il green pass. Non è invece richiesto, nei centri termali, per attività riabilitative e terapeutiche là dove risulti una prescrizione del proprio medico di famiglia o di uno specialista. Dal 6 agosto il documento è obbligatorio per i servizi di fisiofitness e benessere termale e wellness in piscina e palestra. Una tra le domande più frequenti sulla misura concessa dal governo riguarda la certificazione verde. Per accedere ai centri benessere e alle piscine al chiuso è necessario possedere il green pass. Non è invece richiesto, nei centri termali, per attività riabilitative e terapeutiche là dove risulti una prescrizione del proprio medico di famiglia o di uno specialista. Dal 6 agosto il documento è obbligatorio per i servizi di fisiofitness e benessere termale e wellness in piscina e palestra.