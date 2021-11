Italia

Bonus terme 200 euro, click day oggi 8 novembre: elenco Invitalia

Il bonus terme da 200 euro parte oggi 8 novembre alle 12 con un click day ovvero quando prenderanno al via le prenotazioni con l’elenco delle strutture che aderiscono all’iniziativa su bonusterme.invitalia.it. Si tratta di uno sconto pari al 100% del prezzo d’acquisto di servizi presso le strutture termali fino a un massimo di 200 euro. Il bonus è individuale e non cedibile: ogni cittadino avrà 60 giorni di tempo dalla data di emissione per iniziare i trattamenti. Il tetto stabilito per la misura è di 53 milioni di euro. Il voucher sarà attivo e spendibile dall’8 novembre ma già da alcuni giorni essere richiesto: per farlo i cittadini interessati devono solo scegliere dove e poi rivolgersi direttamente alla struttura, anche online.Il click day dell’8 novembreCi si aspetta quindi un click day nel momento in cui le prenotazioni verranno aperte. A ogni richiedente che riuscirà a ottenere il bonus sarà attribuito un buono, non cedibile a terzi, che permette di godere di uno sconto direttamente presso la struttura prescelta. Il sito internet di Invitalia spiega che gli enti termali che vogliono partecipare all’iniziativa devono avere i tre requisiti indicati nel Decreto ministeriale primo luglio 2021:essere iscritti al registro delle imprese e risultare in attivitàessere in possesso del codice ATECO 2007 96.04.20 “Stabilimenti termali” (primario, secondario o prevalente)avere l’autorizzazione all’apertura dell’attività termale rilasciata dall’ente competente. L’autorizzazione non deve essere scaduta.Il rappresentante legale dell’ente termale interessato ad accreditarsi può presentare la richiesta accedendo tramite SPID.

