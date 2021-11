Attualità

Ragusa, i funerali della bimba morta nel sonno: lacrime e palloncini bianchi

Ragusa - Lacrime e tanta commozione ieri mattina nella cattedrale di San Giovanni Battista a Ragusa per i funerali della bimba di 7 anni morta nel sonno nella notte tra mercoledì e giovedì. Accanto al papà Marco, alla mamma Carmela, alle sorelline e ai parenti si sono stretti gli amici e i compagni di scuola della piccola. Sono stati proprio quest’ultimi, con un fiore in mano, ad accogliere all’ingresso della chiesa la bara bianca. “Celebrare oggi questo funerale – ha detto durante l’omelia don Nicola Iudica – non è semplice. La perdita di Francesca è una perdita importante ma noi crediamo che la morte per il cristiano non è l’ultima parola. Oggi per il cristiano trionfa la vita". Diversi gli interventi durante la celebrazione dell’omelia."Non potrò dimenticare mai quando correvi verso di me. Sei la mia nipote del cuore, dove ti tengo ed è qui che per me vivrai. Ciao Francesca, - ha detto lo zio - continua a ballare, cantare e fare i compiti. Ti amiamo”. Hanno parlato anche i cugini mentre la maestra ha detto "Il tuo posto a scuola sarà sempre con noi". All’uscita del feretro bianco dalla chiesa un forte applauso e tanti palloncini bianchi hanno salutato per l’ultima volta la piccola bimba di 7 anni morta nel sonno. Ora non resta che attendere l’esito dell’autopsia eseguita lo scorso 6 novembre sul corpo della piccola ragusana che potrà spiegare le cause dell’improvviso decesso.

Ragusa - Lacrime e tanta commozione ieri mattina nella cattedrale di San Giovanni Battista a Ragusa per i funerali della bimba di 7 anni morta nel sonno nella notte tra mercoledì e giovedì. Accanto al papà Marco, alla mamma Carmela, alle sorelline e ai parenti si sono stretti gli amici e i compagni di scuola della piccola. Sono stati proprio quest’ultimi, con un fiore in mano, ad accogliere all’ingresso della chiesa la bara bianca. “Celebrare oggi questo funerale – ha detto durante l’omelia don Nicola Iudica – non è semplice. La perdita di Francesca è una perdita importante ma noi crediamo che la morte per il cristiano non è l’ultima parola. Oggi per il cristiano trionfa la vita". Diversi gli interventi durante la celebrazione dell’omelia. "Non potrò dimenticare mai quando correvi verso di me. Sei la mia nipote del cuore, dove ti tengo ed è qui che per me vivrai. Ciao Francesca, - ha detto lo zio - continua a ballare, cantare e fare i compiti. Ti amiamo”. Hanno parlato anche i cugini mentre la maestra ha detto "Il tuo posto a scuola sarà sempre con noi". All’uscita del feretro bianco dalla chiesa un forte applauso e tanti palloncini bianchi hanno salutato per l’ultima volta la piccola bimba di 7 anni morta nel sonno. Ora non resta che attendere l’esito dell’autopsia eseguita lo scorso 6 novembre sul corpo della piccola ragusana che potrà spiegare le cause dell’improvviso decesso.