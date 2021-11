Attualità

Miriam Leone e Gerry Scotti in vacanza a Scicli

Galllery

Scicli – Gerry Scotti e Miriam Leone sono tornati a Scicli. L’amato presentatore tv Gerry Scotti e la talentuosa e bella Miriam Leone sabato sera hanno trascorso la serata nel centro storico di Scicli e hanno cenato al ristorante "La Grotta". I due personaggi famosi sono ormai legati al territorio sciclitano tanto da tornare spesso nella città del commissario Montalbano. Gerry Scotti nella sua trasmissione a quiz in onda su Canale 5 parla spesso di Scicli mentre la bellissima attrice Miriam Leone si è addirittura sposata a Scicli. In questi giorni il noto presentatore si è concesso a foto con i fans che lo hanno fermato in strada sia a Scicli che a Marina di Modica. (Foto di Rosita Marinero pubblicate sulla pagina facebook I Love Scicli).

