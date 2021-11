Attualità

Maltempo Sicilia, piogge e temporali: allerta meteo per domani

Ragusa – Torna il maltempo in Sicilia, anche a Ragusa. Lo aveva annunciato ieri il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia con un avviso di allerta meteo gialla in tutta l’isola. In queste ore un violento nubifragio si è abbattuto a Palermo e Agrigento. A Santo Stefano Quisquina ci sono strade allagate e piene di fango e il sindaco ha invitato tutti i cittadini a non uscire di casa se non strettamente necessario. La Protezione Civile ha diramato anche per domani, 9 novembre, ancora un’allerta meteo gialla. Ecco cosa si legge sul sito Istituzionale: si prevede il persistere di precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.Previsioni meteo in SiciliaPiogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori costieri centro occidentali della Sicilia meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati e fenomeni più intensi su Pantelleria ed isole Pelagie; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori costieri centro occidentali della Sicilia meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati e fenomeni più intensi su Pantelleria ed isole Pelagie; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.