Covid Ragusa, 103 positivi: anche Monterosso Almo non Ã¨ piÃ¹ Covid free

Covid Ragusa, 103 positivi: anche Monterosso Almo non è più Covid free

Ragusa – Anche Monterosso Almo, dopo Scicli, non è più Covid free. E’ quanto emerge oggi, 8 novembre, dai dati del bollettino dell’Asp di Ragusa. A Monterosso Almo nelle ultime 24 ore è stato registrato un nuovo contagio da coronavirus mentre restano fermi a due i nuovi contagi registrati ieri a Scicli. Ma vediamo nel dettaglio i dati dei contagi nei vari Comuni Iblei. In totale i positivi al coronavirus sono 103 di cui 98 in isolamento domiciliare e 5 ricoverati in ospedale. Mancano anche oggi i dati della Rsa e della Foresteria non comunicati i dall’Asp di Ragusa. I guariti salgono a 19.374 mentre i morti sono fermi a 375. Ecco nel dettaglio i positivi Comune per Comune:1 Acate, 7 Chiaramonte Gulfi, 7 Comiso, 6 Giarratana, 11 Ispica, 8 Modica, 1 Monterosso Almo, 4 Pozzallo, 28 Ragusa, 7 Santa Croce Camerina, 2 Scicli, 16 Vittoria.Ecco i dati dei 5 ricoverati per Covid in ospedale a Ragusa: 5 nel reparto di Malattie Infettive (3 residenti e 2 proveniente da fuori provincia). Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 205.394 tamponi molecolari, 36.496 test sierologici, 483.284 test rapidi per un totale di 725.174.

