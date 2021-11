WhatsApp: arrivano le comunitÃ : ecco cosa sono e a cosa servono

Tecnologie

WhatsApp: arrivano le comunità: ecco cosa sono e a cosa servono

Ancora novità per WhatsApp, arrivano le comunità ossia un nuovo luogo in cui gli amministratori dei gruppi hanno più controllo, principalmente per raggruppare facilmente vari gruppi. Al momento la chat di Comunità è sempre un gruppo, nulla a che vedere con una sorta di social network: in sostanza, un posto privato in cui le persone possono parlare con la garanzia della protezione offerta dalla crittografia end-to-end. L’icona della Comunità ha una forma diversa rispetto a quella dei gruppi, in quanto non è circolare ma quadrata con gli angoli arrotondati (probabilmente per consentire agli utenti di distinguerli tra loro).WahtsApp: messaggi su comunitàGli amministratori possono inviare messaggi in questo tipo di chat e potranno raggruppare alcuni gruppi legati alla comunità, come ad esempio un corso di laurea, che può essere considerato una comunità mentre tutte le varie classi di insegnamento sono gruppi inclusi in essa. La Comunità offrirà alcuni strumenti agli amministratori per gestire al meglio tutti i gruppi inclusi in essa ma, dato che questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo, al momento non si hanno dettagli precisi. Gli amministratori possono invitare altre persone a unirsi alla Community e gli utenti possono essere aggiunti manualmente o possono partecipare utilizzando un apposito link di invito.Al momento non vi sono informazioni su quando questa nuova funzionalità, ancora in fase di sviluppo, sarà messa a disposizione di tutti gli utenti in una versione stabile dell’app.

