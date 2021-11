Tecnologie

Black Friday in anticipo su Amazon: Early Deals da 8 novembre

Il Black Friday in anticipo su Amazon dall’8 novembre con gli Early Deals. Si tratta del primo appuntamento di super sconti per Amazon in attesa del Black Friday in programma il 26 novembre. Amazon ha deciso di anticipare i suoi sconti, con un primo appuntamento già a inizio novembre. Si chiama Amazon Early Black Friday Deal e parte l’8 novembre questa prima tranche di sconti di Amazon. In attesa di scoprire quali prodotti conviene acquistare dal portare di ecommerce più grosso al mondo, possiamo però dare un’occhiata anche alle offerte degli altri store. Che già iniziano a fare proposte: Euronics fino al 26 novembre sconterà (di parecchio) un prodotto ogni giorno. MediaWorld sta già proponendo offerte che scadono il 10 novembre. Unieuro ha invece imbastito l’evento “Manà Manà” che dura fino all’11 novembre.

