La dieta dei 5 pasti al giorno per dimagrire in salute tanti chili

La dieta dei 5 pasti al giorno per dimagrire in salute tanti chili. Consumare 5 pasti al giorno è il modo migliore per dimagrire in salute. Sono questi i requisiti perfetti per perdere peso senza patire la fame. I ritmi di vita e di lavoro ti portano spesso a trascurare la propria alimentazione, c’è chi salta la colazione, chi consuma un pranzo frugale e chi si abbuffa a cena. Per molti queste abitudini sono una routine che non fa bene alla tua salute e non ti aiuta a perdere peso.La dieta dei 5 pasti al giorno ti insegna a mangiare sano e a consumare in un modo equilibrato 5 pasti da suddividere durante la tua giornata (colazione, pranzo e cena + 2 spuntini).Come funziona e cosa si mangia nella dieta dei 5 pasti al giornoSi inizia con una colazione che deve essere ricca di carboidrati sia complessi che semplici in certa misura. Una colazione sana rappresenta circa il 20% del totale dell’apporto calorico. Poi a metà mattinata, non trascurare lo spuntino che rappresenta il 10%.Esempio menù colazioneuna tazza di latte senza zucchero macchiato con caffè, tre fette biscottate con un velo di miele o marmellata, un arancio o spremuta. Uno yogurt bianco con cereali di fibre, due kiwi. Latte con biscotti. Anche se mangi in ufficio, il pranzo è un pasto fondamentale che deve apportare circa il 30% dell’apporto energetico totale della giornata e che ti deve dare energia fino alla sera. Mangiare solo la frutta o addirittura saltare totalmente il pranzo non solo non aiuta a dimagrire ma rischia di farti mangiare di più a merenda e a cena (ai quali si arriva con un eccesso di spossatezza) e accumulando per questo più calorie del dovuto.5 pasti al giorno per risvegliare il metabolismoConsumare 5 pasti al giorno aiuta a risvegliare il metabolismo. Infatti, una distribuzione corretta riesce a rendere ottimale l’assorbimento e l’utilizzo dei nutrienti che ingerisci. Inoltre, 5 pasti al giorno aiuta ad aumentare il tuo metabolismo e a bruciare più calorie. Può sembrare assurdo, ma saltare i pasti o ridurre autonomamente le calorie della dieta può bloccare il metabolismo, quindi attenzione a non prendere iniziative sbagliate, sarebbe controproducente! Inoltre, mangiare spesso aiuta a smuovere il metabolismo . Però, ricordati che avere uno stile di vita sana, oltre ai 5 pasti al giorno, è importante svolgere regolarmente un’attività sportiva.Approfitta di ogni momento per muoverti (fai le scale a piedi, cammina almeno 30/40 minuti al giorno a passo veloce, ecc).Esempio menù giornaliero per dimagrirecolazione: yogurt magro 125 g + manciata di cereali + frutto di stagionespuntino di metà mattina e merenda di metà pomeriggio: frutto fresco o qualche noce o nocciola o mandorlapranzo: pasta integrale 70 g, peperoncino, insalata, tonno naturalecena: carne bianca o pesce, verdure lessate, frutta

