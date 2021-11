Politica

Ragusa, intensa attività dell'Amministrazione cittadina

Ragusa - Riserviamo in genere i resoconti settimanali alle segnalazioni delle opposizioni consiliari, di movimenti ed associazioni che operano nel tessuto cittadino ed in genere si tratta spesso o quasi sempre di annotazioni critiche nel confronti del governo cittadino. Ma questa volta vogliamo segnalare alcune iniziative dell’Amministrazione che ci sembrano piuttosto interessanti. Innanzitutto l’inaugurazione, proprio nella mattinata del Giorno dei Morti (in italiano corretto Commemorazione dei Defunti) dell’antico sentiero restaurato e reso nuovamente utilizzabile che dal Santuario della Madonna delle Grazie scende verso il cimitero di Ragusa centro, attraversando contrada Scassale. Insomma l’antica via che nel passato veniva utilizzata per raggiungere a piedi il cimitero di Ragusa.Nel corso della cerimonia, presenti anche l’assessore ai lavori pubblici Gianni Giuffrida, l’assessore ai beni culturali Clorinda Arezzo, il presidente del Consiglio Comunale Fabrizio Ilardo, numerosi consiglieri comunali e tanti cittadini, il sindaco Peppe Cassì ha ricordato “oggi siamo in questo luogo, di fronte al Santuario della Madonna delle Grazie che ho avuto il piacere di scoprire nei mesi scorsi così come questo caratteristico sentiero perché come Amministrazione comunale abbiamo deciso di inserire anche il progetto di recupero del percorso pedonale tra quelli già individuati per raggiungere mete di particolare interesse culturale, storico e paesaggistico presenti nel nostro territorio”. Rimanendo in tema di defunti e cimiteri, il 4 novembre (ma ne avevamo già data notizia) l’assessore ai servizi cimiteriali Giovanni Iacono ha reso noto che sono stati affidati i lavori per la realizzazione degli elevatori per i colombari dei cimiteri di Ragusa centro ed Ibla.Ha sottolineato Iacono “è questo un impegno che abbiamo assunto già all'insediamento di questa Amministrazione comunale e nonostante le gare siano andate più volte deserte ed i tanti, troppi, intoppi di ordine burocratico che ne hanno rallentato l'iter, adesso siamo in dirittura di arrivo.. Dopo aver realizzato la nuova camera mortuaria, con questi interventi saremo quindi in grado di eliminare i disagi delle tante persone anziane che ogni giorno si recano ai cimiteri ed hanno difficoltà nel potere raggiungere il colombario del proprio caro defunto." Intanto il Comune ha pubblicato il bando per il rinnovo della Consulta Giovanile Comunale. ne possono far parte i rappresentanti delle associazioni, delle organizzazioni giovanili espressione di gruppi politici presenti nel territorio comunale, degli studenti per ciascuno degli istituti pubblici d’istruzione di 2° grado, dei centri di formazione professionale, e degli studenti delle sedi universitarie. La domanda di adesione a detto organismo con il nominativo del proprio rappresentante dovrà essere presentata, utilizzando l’apposito modulo pubblicato in allegato al bando, entro le ore 12 del 29 novembre 2021.Ed infine veniamo ad una questione che si trascina ormai da parecchio e la cui soluzione però ha già suscitato critiche. Si tratta dall’affidamento in comodato della struttura del City “per incrementare l’attività economica, culturale e ricreativa in un immobile di proprietà comunale” come si legge nella nota stampa di Palazzo dell’Aquila.L’iniziativa è stata anche oggetto di una conferenza stampa per spiegare come verrà utilizzata la struttura. Ecco quanto illustrato “il City è stato assegnato a titolo di comodato per realizzare al suo interno attività di ristorazione nonché bistrot (nella formula del caffè letterario), con somministrazione di specifiche tipologie di bevande e prodotti tipici della cultura ragusana. Gli spazi, interni ed esterni, comprese le aree pertinenziali, in pratica lo spazio a verde denominato “Parco Giovanni Paolo II”, dovranno essere destinati, anche per uso limitato da parte di terzi, ad attività culturali, ricreative e sociali.Con questo affidamento l’Amministrazione Comunale intende incrementare l’attività economica e contribuire alla crescita di posti di lavoro, agevolando quanti hanno l’interesse ad intraprendere o continuare un’attività di carattere imprenditoriale con risvolti anche in campo sociale e ricreativo, nei locali di proprietà dell’Ente”. Ma, dicevamo sopra, su questa iniziativa si registrano anche critiche, soprattutto da parte di Confimprese Ragusa. Premesso che “quella dell’affidamento gratuito è una scelta, seppur apprezzabile nelle finalità, tuttavia non condivisa nelle modalità” spiegano dunque Peppe e Pippo Occhpinti, rispettivamente presidente territoriale e provinciale del’associazione imprenditoriale “la scheda di progetto, presentata nell’atto di indirizzo, doveva essere condivisa dal mondo delle imprese. Un passaggio fondamentale per il rilancio del centro storico e in particolare di quella zona della città in totale abbandono. E’ chiaro che l’amministrazione comunale ha voluto dare un segnale politico chiaro. Il City diventa un luogo polifunzionale con area ristorativa e caffetteria, piano sottostante per eventi, area all’aperto per attività sportive, yoga, concerti e iniziative culturali. La proposta individuata, portata avanti da un gruppo di giovani che hanno già maturato esperienze importanti, prevede una valorizzazione di tutti gli spazi e a tutte le ore, con importanti investimenti per l’illuminazione, l’arredo e la sicurezza”. Ma dopo queste affermazioni, i due rappresentanti di Confimprese obiettano “siamo molto preoccupati anche sul futuro dei bassi di palazzo Ina, in piazza San Giovanni e sulle botteghe di via del mercato a Ragusa Ibla. Chiediamo, al sindaco Peppe Cassi e all’assessore al ramo, Giovanna Licitra, una scelta condivisa con il mondo delle imprese.Un tavolo di concertazione da tenersi al più presto con un focus sul sistema produttivo nei due centri storici di Ragusa”. E per chiudere il discorso Peppe e Pippo Occhpinti lanciano un allarme “ci risulta dell’ennesimo affidamento gratuito senza tenere conto delle peculiarità delle attività che insistono in piazza San Giovanni con regolare contratto di affitto”. (da.di.)

Ragusa - Riserviamo in genere i resoconti settimanali alle segnalazioni delle opposizioni consiliari, di movimenti ed associazioni che operano nel tessuto cittadino ed in genere si tratta spesso o quasi sempre di annotazioni critiche nel confronti del governo cittadino. Ma questa volta vogliamo segnalare alcune iniziative dell’Amministrazione che ci sembrano piuttosto interessanti. Innanzitutto l’inaugurazione, proprio nella mattinata del Giorno dei Morti (in italiano corretto Commemorazione dei Defunti) dell’antico sentiero restaurato e reso nuovamente utilizzabile che dal Santuario della Madonna delle Grazie scende verso il cimitero di Ragusa centro, attraversando contrada Scassale. Insomma l’antica via che nel passato veniva utilizzata per raggiungere a piedi il cimitero di Ragusa. Nel corso della cerimonia, presenti anche l’assessore ai lavori pubblici Gianni Giuffrida, l’assessore ai beni culturali Clorinda Arezzo, il presidente del Consiglio Comunale Fabrizio Ilardo, numerosi consiglieri comunali e tanti cittadini, il sindaco Peppe Cassì ha ricordato “oggi siamo in questo luogo, di fronte al Santuario della Madonna delle Grazie che ho avuto il piacere di scoprire nei mesi scorsi così come questo caratteristico sentiero perché come Amministrazione comunale abbiamo deciso di inserire anche il progetto di recupero del percorso pedonale tra quelli già individuati per raggiungere mete di particolare interesse culturale, storico e paesaggistico presenti nel nostro territorio”. Rimanendo in tema di defunti e cimiteri, il 4 novembre (ma ne avevamo già data notizia) l’assessore ai servizi cimiteriali Giovanni Iacono ha reso noto che sono stati affidati i lavori per la realizzazione degli elevatori per i colombari dei cimiteri di Ragusa centro ed Ibla. Ha sottolineato Iacono “è questo un impegno che abbiamo assunto già all'insediamento di questa Amministrazione comunale e nonostante le gare siano andate più volte deserte ed i tanti, troppi, intoppi di ordine burocratico che ne hanno rallentato l'iter, adesso siamo in dirittura di arrivo.. Dopo aver realizzato la nuova camera mortuaria, con questi interventi saremo quindi in grado di eliminare i disagi delle tante persone anziane che ogni giorno si recano ai cimiteri ed hanno difficoltà nel potere raggiungere il colombario del proprio caro defunto." Intanto il Comune ha pubblicato il bando per il rinnovo della Consulta Giovanile Comunale. ne possono far parte i rappresentanti delle associazioni, delle organizzazioni giovanili espressione di gruppi politici presenti nel territorio comunale, degli studenti per ciascuno degli istituti pubblici d’istruzione di 2° grado, dei centri di formazione professionale, e degli studenti delle sedi universitarie. La domanda di adesione a detto organismo con il nominativo del proprio rappresentante dovrà essere presentata, utilizzando l’apposito modulo pubblicato in allegato al bando, entro le ore 12 del 29 novembre 2021. Ed infine veniamo ad una questione che si trascina ormai da parecchio e la cui soluzione però ha già suscitato critiche. Si tratta dall’affidamento in comodato della struttura del City “per incrementare l’attività economica, culturale e ricreativa in un immobile di proprietà comunale” come si legge nella nota stampa di Palazzo dell’Aquila.L’iniziativa è stata anche oggetto di una conferenza stampa per spiegare come verrà utilizzata la struttura. Ecco quanto illustrato “il City è stato assegnato a titolo di comodato per realizzare al suo interno attività di ristorazione nonché bistrot (nella formula del caffè letterario), con somministrazione di specifiche tipologie di bevande e prodotti tipici della cultura ragusana. Gli spazi, interni ed esterni, comprese le aree pertinenziali, in pratica lo spazio a verde denominato “Parco Giovanni Paolo II”, dovranno essere destinati, anche per uso limitato da parte di terzi, ad attività culturali, ricreative e sociali. Con questo affidamento l’Amministrazione Comunale intende incrementare l’attività economica e contribuire alla crescita di posti di lavoro, agevolando quanti hanno l’interesse ad intraprendere o continuare un’attività di carattere imprenditoriale con risvolti anche in campo sociale e ricreativo, nei locali di proprietà dell’Ente”. Ma, dicevamo sopra, su questa iniziativa si registrano anche critiche, soprattutto da parte di Confimprese Ragusa. Premesso che “quella dell’affidamento gratuito è una scelta, seppur apprezzabile nelle finalità, tuttavia non condivisa nelle modalità” spiegano dunque Peppe e Pippo Occhpinti, rispettivamente presidente territoriale e provinciale del’associazione imprenditoriale “la scheda di progetto, presentata nell’atto di indirizzo, doveva essere condivisa dal mondo delle imprese. Un passaggio fondamentale per il rilancio del centro storico e in particolare di quella zona della città in totale abbandono. E’ chiaro che l’amministrazione comunale ha voluto dare un segnale politico chiaro. Il City diventa un luogo polifunzionale con area ristorativa e caffetteria, piano sottostante per eventi, area all’aperto per attività sportive, yoga, concerti e iniziative culturali. La proposta individuata, portata avanti da un gruppo di giovani che hanno già maturato esperienze importanti, prevede una valorizzazione di tutti gli spazi e a tutte le ore, con importanti investimenti per l’illuminazione, l’arredo e la sicurezza”. Ma dopo queste affermazioni, i due rappresentanti di Confimprese obiettano “siamo molto preoccupati anche sul futuro dei bassi di palazzo Ina, in piazza San Giovanni e sulle botteghe di via del mercato a Ragusa Ibla. Chiediamo, al sindaco Peppe Cassi e all’assessore al ramo, Giovanna Licitra, una scelta condivisa con il mondo delle imprese. Un tavolo di concertazione da tenersi al più presto con un focus sul sistema produttivo nei due centri storici di Ragusa”. E per chiudere il discorso Peppe e Pippo Occhpinti lanciano un allarme “ci risulta dell’ennesimo affidamento gratuito senza tenere conto delle peculiarità delle attività che insistono in piazza San Giovanni con regolare contratto di affitto”. (da.di.)