Covid, Locatelli: SarÃ  un Natale con maggiore socialitÃ 

Italia

Covid, Locatelli: Sarà un Natale con maggiore socialità

ROMA - ’’Cosa possiamo fare per arginare la quarta ondata? Reiterare il messaggio di indossare le mascherine, evitare gli assembramenti, far capire che la situazione non è messa alle spalle, servono comportamenti responsabili’’. Lo ha dichiarato Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid, ospite ba ’’Mezz’ora in più’’ su Rai3. Su possibili restrizioni in vista del Natale ha detto: ’’Mancano ancora tanti giorni, ma sarà un Natale connotato da maggior socialità rispetto all’anno scorso. Siamo 5 punti sopra alla Germania per vaccinanti e pure sopra alla Francia. Dobbiamo convincere chi è restio, riluttante e resistente e dobbiamo continuare con la dose booster o addizionale seguendo criterio di fragilità della popolazione, anche qui siamo già al 35% di chi l’ha ricevuta.Terza dose vaccino CovidFaremo tutti la terza dose? Concentriamoci sulle fasi identificate. Vaccinare i bambini? La risposta è netta quando saranno approvati da Ema e Aifa, non vedo perchè non offrire una vaccinazione alla fascia 5-11 anni. In America lo fanno già. Seppur raramente i bambini sviluppano forme gravi di malattia o di Covid-19, dobbiamo tutelare la loro socialità e fare di tutto per mantenere le scuole aperte e poi si fa anche per ridurre la circolazione del virus nel Paese’’, ha concluso.

ROMA - ’’Cosa possiamo fare per arginare la quarta ondata? Reiterare il messaggio di indossare le mascherine, evitare gli assembramenti, far capire che la situazione non è messa alle spalle, servono comportamenti responsabili’’. Lo ha dichiarato Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid, ospite ba ’’Mezz’ora in più’’ su Rai3. Su possibili restrizioni in vista del Natale ha detto: ’’Mancano ancora tanti giorni, ma sarà un Natale connotato da maggior socialità rispetto all’anno scorso. Siamo 5 punti sopra alla Germania per vaccinanti e pure sopra alla Francia. Dobbiamo convincere chi è restio, riluttante e resistente e dobbiamo continuare con la dose booster o addizionale seguendo criterio di fragilità della popolazione, anche qui siamo già al 35% di chi l’ha ricevuta. Terza dose vaccino Covid

Faremo tutti la terza dose? Concentriamoci sulle fasi identificate. Vaccinare i bambini? La risposta è netta quando saranno approvati da Ema e Aifa, non vedo perchè non offrire una vaccinazione alla fascia 5-11 anni. In America lo fanno già. Seppur raramente i bambini sviluppano forme gravi di malattia o di Covid-19, dobbiamo tutelare la loro socialità e fare di tutto per mantenere le scuole aperte e poi si fa anche per ridurre la circolazione del virus nel Paese’’, ha concluso. Faremo tutti la terza dose? Concentriamoci sulle fasi identificate. Vaccinare i bambini? La risposta è netta quando saranno approvati da Ema e Aifa, non vedo perchè non offrire una vaccinazione alla fascia 5-11 anni. In America lo fanno già. Seppur raramente i bambini sviluppano forme gravi di malattia o di Covid-19, dobbiamo tutelare la loro socialità e fare di tutto per mantenere le scuole aperte e poi si fa anche per ridurre la circolazione del virus nel Paese’’, ha concluso.