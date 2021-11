Dal mondo

Covid, allarme contagi in Russia: oltre 39 mila contagi in 24 ore

Covid oggi Russia, oltre 39mila contagi in 24 ore. Nelle ultime 24 ore in Russia sono stati registrati 39.165 nuovi contagi e 1.179 morti per il covid-19. Il totale dei contagi sfiora gli 8,8 milioni, mentre i morti sono in tutto 246.814.

Covid oggi Russia, oltre 39mila contagi in 24 ore. Nelle ultime 24 ore in Russia sono stati registrati 39.165 nuovi contagi e 1.179 morti per il covid-19. Il totale dei contagi sfiora gli 8,8 milioni, mentre i morti sono in tutto 246.814.