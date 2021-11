Maltempo, domani 8 novembre Ã¨ allerta meteo gialla in Sicilia e a Ragusa

Attualità

Maltempo, domani 8 novembre è allerta meteo gialla in Sicilia e a Ragusa

Ragusa – E’ di nuovo allerta meteo per maltempo in Sicilia e a Ragusa. Il dipartimento della protezione Civile della Sicilia ha annunciato per domani 8 novembre, un’allerta meteo gialla. Ecco cosa si legge sul sito Istituzionale della Protezione Civile della Sicilia: dal primo mattino di domani, lunedì 8 novembre 2021, e per le successive 24-36 ore, si prevedono piogge sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia centro-occidentale, con quantitativi cumulati moderati.Le piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone con quantitativi cumulati puntualmente moderati.

