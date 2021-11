Covid Ragusa, Scicli non Ã¨ piÃ¹ Covid free: tutti i dati

Attualità

Covid Ragusa, Scicli non è più Covid free: tutti i dati

Ragusa – Scicli non è più Covid free. Lo annuncia il bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 7 novembre. In totale i positivi al coronavirus sono 104 di cui 99 in isolamento domiciliare e 4 ricoverati in ospedale. Mancano i dati della Rsa non comunicati oggi dall’Asp di Ragusa. I guariti salgono a 19.37o mentre i morti sono fermi a 375. Ecco nel dettaglio i positivi Comune per Comune:1 Acate, 8 Chiaramonte Gulfi, 8 Comiso, 6 Giarratana, 11 Ispica, 12 Modica, 0 Monterosso, 4 Pozzallo, 25 Ragusa, 7 Santa Croce Camerina, 2 Scicli, 15 Vittoria.Ecco i dati dei 5 ricoverati per Covid in ospedale a Ragusa e Catania: 4 nel reparto di Malattie Infettive (2 residenti e 2 proveniente da fuori provincia), 1 all’ospedale San Marco di Catania. Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 205,292 tamponi molecolari, 36.495 test sierologici, 483.181 test rapidi per un totale di 724.968.

Ragusa – Scicli non è più Covid free. Lo annuncia il bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 7 novembre. In totale i positivi al coronavirus sono 104 di cui 99 in isolamento domiciliare e 4 ricoverati in ospedale. Mancano i dati della Rsa non comunicati oggi dall’Asp di Ragusa. I guariti salgono a 19.37o mentre i morti sono fermi a 375. Ecco nel dettaglio i positivi Comune per Comune:1 Acate, 8 Chiaramonte Gulfi, 8 Comiso, 6 Giarratana, 11 Ispica, 12 Modica, 0 Monterosso, 4 Pozzallo, 25 Ragusa, 7 Santa Croce Camerina, 2 Scicli, 15 Vittoria. Ecco i dati dei 5 ricoverati per Covid in ospedale a Ragusa e Catania: 4 nel reparto di Malattie Infettive (2 residenti e 2 proveniente da fuori provincia), 1 all’ospedale San Marco di Catania. Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 205,292 tamponi molecolari, 36.495 test sierologici, 483.181 test rapidi per un totale di 724.968.