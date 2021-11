Tecnologie

WhatsApp e Metaverso: ecco cosa cambia e le novità

Novità anche per WhatsApp e non solo per Facebook o Meta. Whatsapp Beta sta per rilasciare il suo nuovo update per Android, aggiornando il software alla versione 2.21.22.21 grazie al Google Play Beta Program. La novità primaria riguarderà la scritta “Whatsapp from Meta“, e che andrà a sostituire la precedente frase indicativa e che faceva riferimento al gruppo di Facebook. Come al solito dovremo aspettare diversi giorni prima che la patch possa essere disponibile anche per noi, dunque basterà attendere che venga resa disponibile per tutti i devices e non soltanto verso alcuni. Ovviamente ci riferiamo, come è facilmente intuibile, a coloro che fanno parte del programma beta.La frase “Whatsapp from Facebook” era stata introdotta due anni fa, ma visto che l’azienda ha cambiato il proprio nome, adesso la scritta dovrà subire una modifica facile da eseguire ma altrettanto importante da implementare. Infatti, dopo l’aggiunta delle pagine nella beta di Whatsapp Messenger per iOS 2.21.220.14, adesso tocca alla versione per Android. Aggiornamento che come ricordiamo era stato confermato pure da Will Cathcart, il quale aveva in precedenza accertato su Twitter la possibilità che la società decidesse di modificare Whatsapp e il loro sito web in occasione della modifica del nome dell’azienda.Tuttavia, riteniamo che questo sia soltanto uno dei tanti aggiornamenti successivi che presto vedremo essere rilasciati da Meta. In fin dei conti è un update molto semplice e che non aggiunge nulla di nuovo, se non una frase differente e, a tratti, irrilevante. Di conseguenza aspettiamoci novità interessanti in seguito.

