Salute e benessere

La dieta per avere un pelle sana e in salute

La dieta per avere una pelle sana deve essere ricca di frutta, verdura, noci e latticini a basso contenuto di grassi ma anche pesce e pollo e carne rossa in giusta alternanza. Deve anche essere povera di grassi saturi, zucchero ed eccesso di carboidrati. Questo tipo di dieta o modello alimentare è congruente con quello raccomandato ai pazienti con psoriasi e cancro della pelle.Dieta contro invecchiamento della pelleLa dieta per avere una pelle sana e contro l’invecchiamento della pelle prevede l’esclusione degli zuccheri. Rughe, rilassamento cutaneo e perdita di elasticità sono tutti correlati ai cambiamenti nel collagene e nelle fibre elastiche della pelle, che sono a loro volta influenzate dalla dieta.L'ingestione di troppi zuccheri, in particolare, può accelerare questi segni di invecchiamento, poiché favorisce la reticolazione delle fibre di collagene. Ciò avviene per via della glicazione, si forma cioè un legame covalente tra gli amminoacidi nel collagene e l'elastina presenti nel derma e questo processo causa un invecchiamento della pelle che è accelerato dall'iperglicemia. La ricerca indica che una volta innescati e stabiliti questi legami crociati, il corpo non è in grado di riparare il danno. I processi di cottura che portano a livelli più elevati di questi legami includono: la grigliatura, la frittura e l’arrostitura. La ricerca si è anche concentrata sugli alimenti che potrebbero essere in grado di inibirne la produzione fra cui: erbe e spezie, come origano, cannella, chiodi di garofano, zenzero e aglio, nonché sostanze che si trovano naturalmente in alcuni frutti e verdure, come l'acido lipoico.Dieta per psoriasiSecondo alcuni studi risalenti a decenni fa hanno descritto nei pazienti con psoriasi il rischio di malattie vascolari, metaboliche con presenza di obesità, diabete, ipertensione e dislipidemia. Una serie di studi ha rilevato che la psoriasi è associata sia a un'aumentata prevalenza che all'incidenza del diabete e associata a maggiori probabilità di dislipidemia, cioè colesterolo e trigliceridi alti nel sangue. La correzione dietetica dovrebbe essere raccomandata ai pazienti con psoriasi come terapia fondamentale per ridurre il rischio cardiovascolare. L'obiettivo iniziale dovrebbe essere il cambiamento delle condizioni già note per essere importanti fattori di rischio cardiaco. Anche in questo caso il corretto approccio dietetico è un fondamento della terapia per il diabete, l'ipertensione e l'ipercolesterolemia. Tuttavia, anche nei pazienti senza questi fattori di rischio cardiaco associati, un cambiamento nella dieta può aiutare a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari.Numerosi studi hanno dimostrato che alcuni profili dietetici possono essere considerati "antinfiammatori". In uno studio randomizzato, il gruppo di intervento è stato trattato con una dieta in stile mediterraneo. Ciò è stato associato a un miglioramento dei punteggi della protezione delle arterie e alla diminuzione dei fattori infiammatori. Poiché è stato dimostrato che alcuni modelli alimentari migliorano i marcatori dell'infiammazione vascolare, noi medici ora raccomandiamo una dieta ricca di frutta e verdura, che favorisca i cereali integrali rispetto ai cereali lavorati e gli acidi grassi omega-3 rispetto agli acidi grassi omega-6. Una dieta a basso indice glicemico può portare benefici a prescindere dalle patologie. Sono alimenti a basso indice glicemico la maggior parte delle verdure fresche, alcuni frutti freschi, fagioli e avena.

Dieta contro invecchiamento della pelle

