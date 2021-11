Bonus terme, da lunedÃ¬ 8 novembre le prenotazioni: come si richiede

Italia

Bonus terme, da lunedì 8 novembre le prenotazioni: come si richiede

Cresce l’attesa per il bonus terme che si potrà richiedere da lunedì 8 novembre. Le prenotazioni si potranno effettuare dalle ore 12 direttamente presso le 183 strutture termali accreditate. L’elenco suddiviso per regioni è stato pubblicato sul sito di Invitalia, che ha anche creato un’apposita mappa. Ecco tutti i dettagli sul bonus terme.Bonus terme: come averloDalle ore 12 dell’8 novembre i cittadini potranno richiedere il bonus terme. L’incentivo copre fino al 100% della spesa, con un tetto massimo di 200 euro. Può essere richiesto da tutti i maggiorenni, senza limite di Isee e senza limiti legati al nucleo familiare. Ogni cittadino può richiedere un solo bonus, che non è «cedibile a terzi, né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo in denaro».Bonus terme, non serve registrarsiPer ottenere il bonus terme non è necessario registrarsi al sito di Invitalia, ma basterà recarsi presso la sede o, se lo permette, collegarsi al sito web dello stabilimento accreditato, che provvederà a rilasciare un attestato di prenotazione, con validità di 60 giorni dalla sua emissione. I servizi non potranno essere usufruiti oltre quel termine. Sarà poi lo stesso ente termale a richiedere a Invitalia il rimborso del valore del buono utilizzato dal cittadino.Bonus terme: click dayLe risorse stanziate sono pari a 53 milioni di euro e l’erogazione del servizio è previsto fino all’esaurimento dei fondi, l’apertura delle prenotazioni rischia di trasformarsi in un click day, ovvero i primi che si registrano ottengono l’incentivo, mentre chi arriva tardi potrebbe trovarsi esaurito l’intero stanziamento. Si tratta di circa 265 mila voucher, che però difficilmente verranno consumati già entro le prime 24 ore. L'elenco delle Terme che aderiscono all'iniziativa, come ricorda Invitalia, è in continuo aggiornamento sul sito bonusterme.invitalia.it Il bonus consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d'acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un massimo di 200 euro. E' individuale, non cedibile e svincolato dall'acquisto di ulteriori servizi. Ciascun cittadino maggiorenne potrà usufruire di un solo bonus e avrà 60 giorni di tempo dalla data di emissione per iniziare i trattamenti.

