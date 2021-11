Attualità

Il sottosegretario Ivan Scalfarotto a Comiso: sono qui per la vostra sindaca VIDEO

Comiso - La visita istituzionale del sottosegretario agli Interni, Ivan Scalfarotto a Comiso in provincia di Ragusa, si è conclusa ieri pomeriggio. A Comiso, Scalfarotto, accompagnato dal senatore Davide Faraone e dal componente del comitato di Italia Viva, Salvo Liuzzo, è stato accolto dal sindaco, Maria Rita Schembari e dal presidente del consiglio comunale, Salvatore Romano. Scalfarotto ha toccato i temi della sicurezza ed ha portato la solidarietà del governo alla prima cittadina, fatta oggetto, dieci giorni fa, di minacce di morte pervenute attraverso una lettera anonima. “Sono qui oggi per la vostra sindaca – ha detto – Era doveroso non solo per le minacce ma anche per come sono state formulate”.Il Sottosegretario al Ministero degli Interni, l 'On. Ivan Scalfarotto ( IV), ha incontrato ieri, 5 novembre 2021 in via istituzionale, il Sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, la Giunta, i consiglieri comunali e la città per affrontare il problema della sicurezza e dell'ordine pubblico. Presenti all’incontro tenutosi presso l’aula consiliare del Municipio, Il Senatore Davide Faraone ( IV ), l'Onorevole Giorgio Assenza, Salvo Liuzzo componente del comitato nazionale di IV, Vincenzo Maggio Coordinatore cittadino IV, S.E il Prefetto di Ragusa, il dott. Giuseppe Ranieri, il Questore di Ragusa, la dott.ssa Giusy Agnello e le rappresentanze della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. (Video tratto da pagina fecbook del Comune di Comiso)

Comiso - La visita istituzionale del sottosegretario agli Interni, Ivan Scalfarotto a Comiso in provincia di Ragusa, si è conclusa ieri pomeriggio. A Comiso, Scalfarotto, accompagnato dal senatore Davide Faraone e dal componente del comitato di Italia Viva, Salvo Liuzzo, è stato accolto dal sindaco, Maria Rita Schembari e dal presidente del consiglio comunale, Salvatore Romano. Scalfarotto ha toccato i temi della sicurezza ed ha portato la solidarietà del governo alla prima cittadina, fatta oggetto, dieci giorni fa, di minacce di morte pervenute attraverso una lettera anonima. “Sono qui oggi per la vostra sindaca – ha detto – Era doveroso non solo per le minacce ma anche per come sono state formulate”. Il Sottosegretario al Ministero degli Interni, l 'On. Ivan Scalfarotto ( IV), ha incontrato ieri, 5 novembre 2021 in via istituzionale, il Sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, la Giunta, i consiglieri comunali e la città per affrontare il problema della sicurezza e dell'ordine pubblico. Presenti all’incontro tenutosi presso l’aula consiliare del Municipio, Il Senatore Davide Faraone ( IV ), l'Onorevole Giorgio Assenza, Salvo Liuzzo componente del comitato nazionale di IV, Vincenzo Maggio Coordinatore cittadino IV, S.E il Prefetto di Ragusa, il dott. Giuseppe Ranieri, il Questore di Ragusa, la dott.ssa Giusy Agnello e le rappresentanze della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. (Video tratto da pagina fecbook del Comune di Comiso)

Redazione Articolo di Quotidiano di Ragusa