Attualità

Gerry Scotti in vacanza a Scicli: passeggia in spiaggia a Marina di Modica

Modica - Il bravissimo conduttore televisivo Gerry Scotti (Mirandolo Terme, 1956) tornato in vacanza a Scicli da qualche giorno oggi si è concesso una breve passeggiata in spiaggia a Marina di Modica, insieme alla compagna Gabriella. Il conduttore televisivo si è fermato al Corallo per prendere un caffè ed è stato subito immortalato in alcune foto (Nella foto Sergio Statelli, Gerry Scotti e Carmelo Ferreri al Corallo di Marina di Modica). Scotti era stato in vacanza a Scicli nel periodo estivo ed ora è tornato per concedersi qualche giorno di relax insieme alla compagna. Lo scorso mese di agosto era stato fermato da alcuni fans in un supermercato di Modica.

