WhatsApp Web, arriva un nuovo aggiornamento: ecco quale

Novità per WhatsApp Web. E' in arrivo un nuovo aggiornamento che renderà felici quegli utenti che lo utilizzano costantemente nel corso della giornata. La novità riguarda una nuova versione dell'app, in fase di test, che permette di utilizzare WhatsApp dal desktop del proprio pc e che metterà la parola fine ad alcuni, fastidiosi inconvenienti. Fino ad oggi, infatti, per la maggior parte degli utenti di WhatsApp Web l'utilizzo si interrompeva quando lo smartphone su cui era installato WhatsApp scendeva sotto un certo livello di carica della batteria (generalmente il 15%) o quando veniva a mancare una copertura dati sufficiente. Bastava quindi avere il telefono scarico o non collegato a una rete Internet per non poter più inviare o ricevere messaggi sul proprio computer.WhatsApp web: novitàIn pratica con l'aggiornamento in arrivo a breve, questo problema non si verificherà più: sarà infatti possibile utilizzare WhatsApp Web anche senza dover collegare il telefono. L'altra, grande novità riguarda la possibilità di utilizzare WhatsApp non solo sullo smartphone o sul proprio pc, ma anche su un massimo di quattro diversi dispositivi contemporaneamente. Infine, va ricordato che WhatsApp ha rilasciato un'altra app: WhatsApp per Windows, che consente di chiamare e videochiamare anche da pc con un sistema decisamente ottimizzato.

