Covid, muore anche Massimo dopo Rita e Francesco: famiglia Vinci distrutta dal virus

Palermo – Una famiglia cancellata dal Covid in pochi mesi. Ieri all’Ismett di Palermo è morto a soli 53 anni Massimo Vinci, fratello dell’ex consigliera comunale palermitana Rita Vinci, deceduta a 65 anni a settembre lo stesso giorno dell’altro fratello Francesco, terapeuta, sempre a causa del virus. Massimo era ricoverato per Coronavirus da circa due mesi e ieri è stato stroncato dalla stessa malattia. Imprenditore, amante della movida, in tanti ricordano Massimo in queste ore sui social, nelle ore spensierate trascorse in feste notturne. "Lo avevo visto a giugno, era in forma, incredibile destino ed incredibile quello è successo, una famiglia a pezzi, distrutta", scrive un'amica.Massimo Vinci muore per Covid: il ricordo degli amici su FacebookMassimo Vinci era un noto imprenditore, conosciuto nel mondo della movida. Su Facebook lo ricordano in tanti e c’è chi ricorda proprio le serate trascorse insieme: “Ogni volta che ci incontravamo era una festa fatta di abbracci e risate… – scrive Nino – illumina il cielo col tuo splendido sorriso”; “Sono profondamente dispiaciuta – scrive Danya -… ho trascorso gran parte della mia giovinezza al Bobadilla… r.i.p. Massimo”.

Massimo Vinci era un noto imprenditore, conosciuto nel mondo della movida. Su Facebook lo ricordano in tanti e c'è chi ricorda proprio le serate trascorse insieme: "Ogni volta che ci incontravamo era una festa fatta di abbracci e risate… – scrive Nino – illumina il cielo col tuo splendido sorriso"; "Sono profondamente dispiaciuta – scrive Danya -… ho trascorso gran parte della mia giovinezza al Bobadilla… r.i.p. Massimo".