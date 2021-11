Salute e benessere

Dimagrire e depurarsi a novembre: ecco cosa mangiare

Ragusa - Non tutti sanno che per dimagrire e depurarsi a novembre si possono scegliere alcuni alimenti che aiutano a perdere peso e a dare benessere all’organismo. Tra questi alimenti che non dovrebbero mai mancare a tavola in questo periodo dell’anno c’è il finocchio, un ortaggio conosciuto per le sue qualità drenanti (favorisce la diuresi) e per la bassissima presenza di calorie (31/100gr), che ne fanno uno degli alimenti principe nella lotta al gonfiore e all’eccesso di peso. Dimagrire e depurarsi a novembre con la dieta del finocchio è semplice. La dieta del finocchio prevede un introito giornaliero di circa 1300 calorie, in cui la verdura è la protagonista principale dei piatti, i quali vanno ‘innaffiati’ da tisane e infusi a base di finocchio e dai canonici 2 litri d’acqua giornalieri.Gli esperti consigliano di non prolungare all’infinito questo regime alimentare, ma di limitarsi a seguirlo per massimo un mese, in cui se lo si fa con costanza, si può arrivare a perdere anche 4-5 kg. Che faccia effettivamente bene, non vi è evidenza scientifica: quel che è certo è che grazie alle proprietà depurative del finocchio, nelle prime settimane l’organismo viene depurato dalle tossine e dai gas intestinali e di conseguenza, la pancia si appiattisce e si sgonfia. Come sempre, prima di intraprendere una dieta di qualsiasi tipo, consigliamo di consultare il proprio medico o uno specialista, che saprà consigliarvi al meglio, soprattutto tenendo conto delle vostre esigenze e problematiche di salute. Se vuoi seguire la dieta del finocchio clicca qui su Come dimagrire 4 chili con la dieta del finocchio.

