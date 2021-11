Politica

Ragusa, le segnalazioni della settimana

Ragusa - Ha compiuto un sopralluogo nella zona dove dovrebbe sorgere il ‘famoso’ parcheggio di Discesa Peschiera, a Ragusa Ibla, il consigliere comunale del Pd Mario D’Asta e ora rivolge “un accorato appello al sindaco e al presidente del consiglio comunale affinchè si tenga una seduta aperta del Consiglio comunale sulla questione”. Nell’affermare che tale richiesta è stata gia formalizzata, D’Asta chiede “che fine abbia fatto il dibattito per la realizzazione di un’opera fondamentale per lo sviluppo non solo di Ibla ma dell’intera città” e commenta “è un’opera che garantisce la risoluzione definitiva all’annoso problema del deflusso del traffico veicolare da e per la città antica, sempre più interessata, per fortuna, dalla presenza di numerosi turisti e visitatori. L’intenzione è quella di affidare a un privato la costruzione del parcheggio con un progetto di finanza, percorso assolutamente legittimo”.Tuttavia, prosegue il consigliere dem “il problema, però è che questo iter si è fermato ormai da alcuni anni. Sembra che la questione della Vas sia stata superata. E però l’iter burocratico vede fermo il progetto al Genio civile, progetto che dovrebbe poi essere esitato dal civico consesso per una variante del piano urbanistico e, quindi, il Comune dovrebbe avviare le procedure, con apposito bando, per l’individuazione del soggetto privato. Ma al di là di tutto questo, i residenti, gli operatori commerciali, tutti i ragusani si attendono un risultato tangibile”. Dal momento che questo è un tema che debba coinvolgere la città e le istituzioni nella sua interezza, Mario D’Asta spiega “chiediamo una seduta aperta a cui invitare anche la deputazione regionale, l’assessore alle Infrastrutture della Sicilia, allo scopo, proprio, di fare luce sulla situazione e comprendere se c’è qualcosa da accelerare, da approfondire e uscirne tutti uniti per garantire un risultato nel più breve tempo possibile per Ibla.E se serve, lo dico a scanso di equivoci, andremo tutti insieme a Palermo”. Da parte sua, invece, il movimento Territorio focalizza la propria attenzione su “come vano le cose al Castello” e lo fa in una nota dell’esecutivo di segreteria, nella quale, in buona sostanza, premesso che “il Castello di Donnafugata è l’epicentro del progetto culturale del Comune di Ragusa, aiutato dalle sue peculiarità che si aggiungono alle poche stanze restaurate: il Parco, il Museo del Contadino all’esterno, il Museo del Costume” vengono posti questi interrogativi “per il momento non sarebbe disdicevole capire quali sono le presenze e gli incassi del Castello, quali le presenze e gli incassi del Museo del Costume, in particolare, sarebbe opportuno avere il piacere di capire i riscontri alle due iniziative propagandate a luglio, le visite notturne guidate al Mudeco ed al Castello di Donnafugata, due interessanti iniziative per conoscere e scoprire in maniera più approfondita, attraverso visite guidate in notturna, sia il Mudeco che il Castello di Donnafugata. 9 visite guidate per le notti al MUDECO, 6 visite per le notti al Mudeco e al Castello. Anche in questo caso opportuno che siano resi noti, in termini di presenze e di incassi, i risultati delle iniziative, come pure si provveda a rendere noti i risultati del monitoraggio delle presenze per le visite e le serate a Cava Gonfalone, monitoraggio che era stato annunciato come in corso, per le visite, dall’assessore alla Cultura, nel corso della conferenza stampa di presentazione degli eventi di settembre, nel sito”.Ma Territorio lancia anche una pietra nello stagno e chiede “ci sono voci del rigetto dell’istanza di finanziamento per la riqualificazione del Parco e non ci sono notizie sull’avanzamento dei lavori per il Museo del Contadino, nei locali della corte esterna dell’antica residenza di campagna. Anche in questo caso opportune notizie sugli sviluppi delle iniziative”. Infine una segnalazione del capoguppo 5 stelle Sergio Firrincieli che seppur relativa allo stato del cimitero di Ragusa centro nel giorno della Commemorazione dei defunti, riteniamo sia ancora valida. Afferma infatti il consigliere pentastellato “siamo arrivati al giorno della commemorazione dei defunti, quello in cui ci saremmo dovuti attendere il cimitero tirato a lucido, in condizioni eccezionali di fruibilità. E però non è così. Visto che qualche segnalazione di anomalia è arrivata pure a noi”. Poi Firrincieli elenca “rampe di scale scivolose, piene d’erbacce, abbandonate a loro stesse nella zona dei colombari, dove le criticità, soprattutto, sono state evidenziate in serie.Riteniamo che, in un momento del genere, bisognava farsi trovare pronti. Sono queste le piccole cose che i ragusani chiedono. Sono queste le risposte che serve dare subito. E, invece, come in questo caso non è accaduto. Che peccato. Speriamo che, almeno nei prossimi giorni, queste problematiche possano essere poste sotto attenzione. Perché comunque il cimitero resta aperto tutto l’anno e la cura deve essere costante”.E quasi a rispondere a parte di queste critiche, dal comune è stata diffusa la notizia che sono stati affidati per l’importo di 118.390,27 euro oltre IVA all’impresa Spada Costruzioni srl. con un ribasso 15,765% su importo a base asta € 140.390,93, i lavori per la realizzazione degli elevatori per i colombari dei cimiteri di Ragusa centro ed Ibla. In proposito l’assessore ai servizi cimiteriali Giovanni Iacono ha dichiarato “siamo alla fase finale per la realizzazione degli elevatori al servizio dei colombari per il cimitero di Ragusa centro e di Ibla. Si tratta di un intervento che prevede una spesa complessiva pari a €203.527,63 distinti in € 118.692,27 per strutture e € 84.835,36 per gli elevatori.E’ questo un impegno che abbiamo assunto già all'insediamento di questa Amministrazione comunale e nonostante le gare siano andate più volte deserte ed i tanti, troppi, intoppi di ordine burocratico che ne hanno rallentato l'iter, adesso siamo in dirittura di arrivo.. Dopo aver realizzato la nuova camera mortuaria, con questi interventi saremo quindi in grado di eliminare i disagi delle tante persone anziane che ogni giorno si recano ai cimiteri ed hanno difficoltà nel potere raggiungere il colombario del proprio caro defunto”. (da.di.)

Ragusa - Ha compiuto un sopralluogo nella zona dove dovrebbe sorgere il ‘famoso’ parcheggio di Discesa Peschiera, a Ragusa Ibla, il consigliere comunale del Pd Mario D’Asta e ora rivolge “un accorato appello al sindaco e al presidente del consiglio comunale affinchè si tenga una seduta aperta del Consiglio comunale sulla questione”. Nell’affermare che tale richiesta è stata gia formalizzata, D’Asta chiede “che fine abbia fatto il dibattito per la realizzazione di un’opera fondamentale per lo sviluppo non solo di Ibla ma dell’intera città” e commenta “è un’opera che garantisce la risoluzione definitiva all’annoso problema del deflusso del traffico veicolare da e per la città antica, sempre più interessata, per fortuna, dalla presenza di numerosi turisti e visitatori. L’intenzione è quella di affidare a un privato la costruzione del parcheggio con un progetto di finanza, percorso assolutamente legittimo”. Tuttavia, prosegue il consigliere dem “il problema, però è che questo iter si è fermato ormai da alcuni anni. Sembra che la questione della Vas sia stata superata. E però l’iter burocratico vede fermo il progetto al Genio civile, progetto che dovrebbe poi essere esitato dal civico consesso per una variante del piano urbanistico e, quindi, il Comune dovrebbe avviare le procedure, con apposito bando, per l’individuazione del soggetto privato. Ma al di là di tutto questo, i residenti, gli operatori commerciali, tutti i ragusani si attendono un risultato tangibile”. Dal momento che questo è un tema che debba coinvolgere la città e le istituzioni nella sua interezza, Mario D’Asta spiega “chiediamo una seduta aperta a cui invitare anche la deputazione regionale, l’assessore alle Infrastrutture della Sicilia, allo scopo, proprio, di fare luce sulla situazione e comprendere se c’è qualcosa da accelerare, da approfondire e uscirne tutti uniti per garantire un risultato nel più breve tempo possibile per Ibla. E se serve, lo dico a scanso di equivoci, andremo tutti insieme a Palermo”. Da parte sua, invece, il movimento Territorio focalizza la propria attenzione su “come vano le cose al Castello” e lo fa in una nota dell’esecutivo di segreteria, nella quale, in buona sostanza, premesso che “il Castello di Donnafugata è l’epicentro del progetto culturale del Comune di Ragusa, aiutato dalle sue peculiarità che si aggiungono alle poche stanze restaurate: il Parco, il Museo del Contadino all’esterno, il Museo del Costume” vengono posti questi interrogativi “per il momento non sarebbe disdicevole capire quali sono le presenze e gli incassi del Castello, quali le presenze e gli incassi del Museo del Costume, in particolare, sarebbe opportuno avere il piacere di capire i riscontri alle due iniziative propagandate a luglio, le visite notturne guidate al Mudeco ed al Castello di Donnafugata, due interessanti iniziative per conoscere e scoprire in maniera più approfondita, attraverso visite guidate in notturna, sia il Mudeco che il Castello di Donnafugata. 9 visite guidate per le notti al MUDECO, 6 visite per le notti al Mudeco e al Castello. Anche in questo caso opportuno che siano resi noti, in termini di presenze e di incassi, i risultati delle iniziative, come pure si provveda a rendere noti i risultati del monitoraggio delle presenze per le visite e le serate a Cava Gonfalone, monitoraggio che era stato annunciato come in corso, per le visite, dall’assessore alla Cultura, nel corso della conferenza stampa di presentazione degli eventi di settembre, nel sito”. Ma Territorio lancia anche una pietra nello stagno e chiede “ci sono voci del rigetto dell’istanza di finanziamento per la riqualificazione del Parco e non ci sono notizie sull’avanzamento dei lavori per il Museo del Contadino, nei locali della corte esterna dell’antica residenza di campagna. Anche in questo caso opportune notizie sugli sviluppi delle iniziative”. Infine una segnalazione del capoguppo 5 stelle Sergio Firrincieli che seppur relativa allo stato del cimitero di Ragusa centro nel giorno della Commemorazione dei defunti, riteniamo sia ancora valida. Afferma infatti il consigliere pentastellato “siamo arrivati al giorno della commemorazione dei defunti, quello in cui ci saremmo dovuti attendere il cimitero tirato a lucido, in condizioni eccezionali di fruibilità. E però non è così. Visto che qualche segnalazione di anomalia è arrivata pure a noi”. Poi Firrincieli elenca “rampe di scale scivolose, piene d’erbacce, abbandonate a loro stesse nella zona dei colombari, dove le criticità, soprattutto, sono state evidenziate in serie. Riteniamo che, in un momento del genere, bisognava farsi trovare pronti. Sono queste le piccole cose che i ragusani chiedono. Sono queste le risposte che serve dare subito. E, invece, come in questo caso non è accaduto. Che peccato. Speriamo che, almeno nei prossimi giorni, queste problematiche possano essere poste sotto attenzione. Perché comunque il cimitero resta aperto tutto l’anno e la cura deve essere costante”.E quasi a rispondere a parte di queste critiche, dal comune è stata diffusa la notizia che sono stati affidati per l’importo di 118.390,27 euro oltre IVA all’impresa Spada Costruzioni srl. con un ribasso 15,765% su importo a base asta € 140.390,93, i lavori per la realizzazione degli elevatori per i colombari dei cimiteri di Ragusa centro ed Ibla. In proposito l’assessore ai servizi cimiteriali Giovanni Iacono ha dichiarato “siamo alla fase finale per la realizzazione degli elevatori al servizio dei colombari per il cimitero di Ragusa centro e di Ibla. Si tratta di un intervento che prevede una spesa complessiva pari a €203.527,63 distinti in € 118.692,27 per strutture e € 84.835,36 per gli elevatori. E’ questo un impegno che abbiamo assunto già all'insediamento di questa Amministrazione comunale e nonostante le gare siano andate più volte deserte ed i tanti, troppi, intoppi di ordine burocratico che ne hanno rallentato l'iter, adesso siamo in dirittura di arrivo.. Dopo aver realizzato la nuova camera mortuaria, con questi interventi saremo quindi in grado di eliminare i disagi delle tante persone anziane che ogni giorno si recano ai cimiteri ed hanno difficoltà nel potere raggiungere il colombario del proprio caro defunto”. (da.di.)